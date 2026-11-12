Дачников предупредили о штрафах за лоха узколистного

Российских дачников могут оштрафовать за разрастание на участке лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia). Об этом сообщает aif.ru.

Растение, которое обладает репутацией лекарственного средства и может вытеснять местную растительность, с 1 марта включили в утвержденный Минприроды список инвазивных (чужеродных) видов. За несоблюдение требований по борьбе с ними граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 700 тысяч.

Конкретный перечень инвазивных видов утверждается каждым регионом самостоятельно. Лох узколистный включен в такие списки не во всех субъектах, например, он признан опасным в Алтайском крае, Татарстане, Ростовской области и в целом Южном федеральном округе, Пензенской области, в Крыму.

Как отметил глава общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов, насчитывается несколько сотен инвазивных растений, при этом за последние 40 лет никого из дачников не штрафовали за такие виды.

«Тем не мнее, тот же канадский золотарник, входящий в список инвазивных видов, довольно неприятное растение. Он широко распространился по всей Московской области и во многих других регионах страны, вытесняя другие растения. Раньше на таких полях росло множество разных трав, но теперь преобладает золотарник», — подчеркнул Туманов.

Он добавил, что растение изменяет биоценоз, нарушая баланс экосистемы.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова напомнила, что на дачах запрещено выращивать ипомею трехцветную с синими цветками, снотворный мак, шалфей предсказателей, голубой лотос и ряд других растений.

