Решение о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носит символический характер, так как Армения давно не участвует в ее работе. Вместе с тем оно не будет означать автоматический выход Армении из ОДКБ, рассказал НСН политолог Александр Искандарян.

Армению лишили права голоса в ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live». «В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — подчеркнул он. По словам Искандаряна, это решение ни на что не повлияет и не означает автоматический выход Армении из ОДКБ.