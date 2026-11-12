Сидите молча: Армения не покинет ОДКБ после лишения права голоса
Армения уже по меньшей мере два года не участвует в работе ОДКБ, организация также не исполняет свои обязательства в отношении Еревана, сказал НСН Александр Искандарян.
Решение о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носит символический характер, так как Армения давно не участвует в ее работе. Вместе с тем оно не будет означать автоматический выход Армении из ОДКБ, рассказал НСН политолог Александр Искандарян.
Армению лишили права голоса в ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live». «В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — подчеркнул он. По словам Искандаряна, это решение ни на что не повлияет и не означает автоматический выход Армении из ОДКБ.
«Армения уже давным-давно, по меньшей мере два года, не участвует в заседаниях ОДКБ, не голосует, не посылает представителя и не несет соответствующие расходы, положенные членам ОДКБ. Организация в свою очередь также никоим образом не исполняет обязанности по отношению к Армении. Принятое решение носит символический характер, от него ничего не изменится. Вместе с тем это совершенно не значит, что Армения автоматически выйдет из ОДКБ. Согласно уставу организации, выход Армении возможен, только если она сама заявит об этом. Насколько я понимаю, на сегодняшний день таких намерений у Армении нет, обычно премьер-министр Армении Никол Пашинян называет участие Армении в ОДКБ замороженным. Юридически исключить Армению из ОДКБ другие члены объединения не могут», — сказал Искандарян.
Ранее политолог Грант Микаэлян заявил, что лишение Армении права голоса в ОДКБ ставит правительство кавказской республики перед выбором: объявить о выходе либо заявить, что ограничение не имеет для Еревана значения.
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