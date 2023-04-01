СМИ: в мире начался бум строительства нефтяных танкеров
Из-за смещения нефтяных рынков с Запада на Восток в мире начался бум строительства нефтяных танкеров, сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, компания Braemar в текущем году получила заказы на 38 танкеров среднего класса, что обеспечило первому кварталу года звание одного из самых загруженных с 2013 года.
Компания Simpson Spence & Young сообщила, что с начала года 28 кораблям было присвоены международные серийные номера. Такие объемы практически достигли показателей всего 2022 года, что также означает рост спроса на нефтяные танкеры.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что вторая волна мирового банковского кризиса может произойти осенью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru