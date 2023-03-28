В России оценили потери от экспорта нефти на азиатский рынок
Азиатские страны зачастую перерабатывают российскую нефть, производят нефтепродукты и перепродают их в третьи страны в обход санкций, сказал НСН Игорь Юшков.
Россия вынуждена терпеть убытки на азиатских рынках из-за сложившейся политической ситуации. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России, что поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Он добавил, что продажа энергоресурсов в прошлом году обеспечила 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021 году. Отмечается, что Россия собирается продолжить переориентацию поставок с Запада на азиатские рынки в 2023 году. По словам Юшкова, азиатские страны перерабатывают российское сырье, производят из него нефтепродукты и перепродают их в третьи страны.
«Это не считается нарушением санкций. Произведенные в Индии или Китае нефтепродукты из российской нефти считаются не российскими, а индийскими или китайскими. Особенно активно этим занимается Индия. Еще до прихода российской нефти она строила НПЗ для того, чтобы покупать нефть из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака, перерабатывать ее и отправлять на экспорт готовые нефтепродукты. Сейчас азиатские страны увеличили объемы этих операций и получают еще большую прибыль, поскольку арабскую или саудовскую нефть они приобретали по рыночным ценам, а российское топливо покупают со скидкой», — сказал Юшков.
Также собеседник НСН оценил потери России от такой практики азиатских стран.
«Основные потери у нас из-за того, что мы предоставляем скидку на отечественную нефть и нефтепродукты. Это недополученная выручка. Политическая ситуация толкает нас на такие шаги. В среднем мы предоставляли скидку порядка 23 долларов за баррель в 2022 году. Если взять среднюю цену сорта Urals, отнять от нее 23 доллара и умножить на объемы поставок, мы сможем увидеть недополученную выручку», — подытожил он.
Ранее Юшков заявил, что Россия нарастила экспорт нефти на азиатские рынки, но все равно терпит убытки из-за необходимости предоставлять скидку.
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