МИД Эстонии предложил создать в Финском заливе зону для досмотра кораблей

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил, что установление этой зоны в эстонском морском пространстве позволит контролировать соблюдение законодательства на расстоянии до 24 морских миль от исходной линии территориальных вод страны и будет способствовать безопасности, охране окружающей среды и защите объектов археологического и исторического наследия, обнаруженных в море.

При этом проверки не распространяются на военные корабли иностранных государств или суда, используемые зарубежными странами в некоммерческих целях, отметили в МИДе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии, напомнил о международном морском праве, в котором говорится о свободе судоходства.





