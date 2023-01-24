МИД Эстонии предложил создать в Финском заливе зону для досмотра кораблей
МИД Эстонии предложил создать прилежащую зону в своих территориальных водах. Об этом говорится на сайте ведомства. Правительство страны поручило министерствам проанализировать эту идею и подготовить заключение.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил, что установление этой зоны в эстонском морском пространстве позволит контролировать соблюдение законодательства на расстоянии до 24 морских миль от исходной линии территориальных вод страны и будет способствовать безопасности, охране окружающей среды и защите объектов археологического и исторического наследия, обнаруженных в море.
При этом проверки не распространяются на военные корабли иностранных государств или суда, используемые зарубежными странами в некоммерческих целях, отметили в МИДе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии, напомнил о международном морском праве, в котором говорится о свободе судоходства.
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