Белый дом выступил за сохранение потолка цен на российскую нефть

Ценовые ограничения не направлены на то, чтобы убрать российскую нефть с мирового рынка, отметил чиновник. По его словам, наличие углеводородов из РФ обеспечивает стабильность в этой отрасли.

При этом Кирби не стал отвечать на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее снижения ценового потолка.

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря 2022 года. Запад ввел потолок цен на уровне $60 за баррель.

Россия полностью переориентировала экспорт нефти на другие рынки, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. По его словам, РФ поставляет «черное золото» в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток, пишет НСН.

