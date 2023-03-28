Белый дом выступил за сохранение потолка цен на российскую нефть

США выступают за сохранение текущего потолка цен на российскую нефть, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

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Ценовые ограничения не направлены на то, чтобы убрать российскую нефть с мирового рынка, отметил чиновник. По его словам, наличие углеводородов из РФ обеспечивает стабильность в этой отрасли.

При этом Кирби не стал отвечать на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее снижения ценового потолка.

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря 2022 года. Запад ввел потолок цен на уровне $60 за баррель.

Россия полностью переориентировала экспорт нефти на другие рынки, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. По его словам, РФ поставляет «черное золото» в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток, пишет НСН.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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