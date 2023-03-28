Белый дом выступил за сохранение потолка цен на российскую нефть
США выступают за сохранение текущего потолка цен на российскую нефть, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.
Ценовые ограничения не направлены на то, чтобы убрать российскую нефть с мирового рынка, отметил чиновник. По его словам, наличие углеводородов из РФ обеспечивает стабильность в этой отрасли.
При этом Кирби не стал отвечать на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее снижения ценового потолка.
Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря 2022 года. Запад ввел потолок цен на уровне $60 за баррель.
Россия полностью переориентировала экспорт нефти на другие рынки, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. По его словам, РФ поставляет «черное золото» в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток, пишет НСН.
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