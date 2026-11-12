В Раменском округе загорелся склад с ГСМ
Пожар произошел на складе в деревне Кузяево в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщило управление МЧС по Московской области.
«Пожарно-спасательные подразделения установили, что складское помещение загорелось по всей площади.
Огнем повреждены припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы», - указали в МЧС.
На месте находятся свыше 50 специалистов и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступала.
Ранее возгорание произошло в торговом центре в поселке Мосрентген в Москве.
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