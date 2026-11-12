В Раменском округе загорелся склад с ГСМ

Пожар произошел на складе в деревне Кузяево в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщило управление МЧС по Московской области.

В Люберцах загорелся склад на площади 1,2 тысячи «квадратов»

«Пожарно-спасательные подразделения установили, что складское помещение загорелось по всей площади.

Огнем повреждены припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы», - указали в МЧС.

На месте находятся свыше 50 специалистов и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступала.

Ранее возгорание произошло в торговом центре в поселке Мосрентген в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Московская ОбластьПожарМЧС

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