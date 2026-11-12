Другие цели: Азаров объяснил, почему Киев не пойдет на уступки в переговорах
Николай Азаров заявил НСН, что киевское руководство хочет продолжать конфликт, поэтому уже просит «военные» гарантии на десять лет.
Переговоры по Украине невозможны без участия европейцев, которые будут еще больше затягивать этот процесс, заявил НСН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прилетели в Москву, где переговорщики встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого они намерены отправиться в Киев к Владимиру Зеленскому. Тем временем, Москва в контексте переговоров в Абу-Даби заняла бескомпромиссную позицию. Глава российской делегации на трёхсторонней встрече в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва не видит возможности никаких обменов территорий c Украиной. По его словам, Россия будет удовлетворена переговорами только после достижения победы и подписания соглашения на ее условиях. Азаров уверен, что подводить итоги переговорного процесса пока рано.
«Что касается перспектив мирных переговоров, подводить итоги рано. Сегодня состоится встреча руководства РФ с представителями из США, далее должно последовать вовлечение европейских деятелей. Европа должна участвовать в этом процессе, так как обсуждается в целом архитектура безопасности региона. Как она будет участвовать? Ясно, что деструктивно. Поэтому перспективы очень сложные, но мир необходим», - отметил.
Также он раскрыл, почему Киев не спешит идти на уступки даже накануне сложной зимы.
«Украина зиму переживет, они же пережили прошлую, только вопрос в том, каким образом они ее переживут. В прошлом году были и недельные, и месячные отключения воды, электроэнергии, но пережили. В этом году зима будет сложнее, но активное финансирование продолжается за счет средств ЕС, выделяются деньги, оборудование, кабельная продукция. Что касается целей киевского руководства, они думают только об одном: продолжение конфликта, продолжение получения огромных финансовых ресурсов. Они уже подали заявку на финансирование 800-тысячной армии на десять лет, чтобы все были гарантии. Поэтому их мысли и планы очевидны», - добавил он.
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер ранее заявил, что одна из целей грядущей встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным – выяснить, можно ли привлечь к трехсторонним переговорам европейцев и сделать их формат многосторонним, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шадаев: В «белый список» включили 900 веб-ресурсов
- Из России выдворили более 143 тысяч мигрантов
- Не сошли с дистанции: Ратников объяснил тренд на звезд из «нулевых»
- «Бомж-пати» за три миллиона: Во сколько обойдутся корпоративы в этом году
- Матвиенко: Европейцы в Абу-Даби пытались «сторожить» украинцев
- Сидите молча: Армения не покинет ОДКБ после лишения права голоса
- Гарантированный ответ: Как изменится подача заявлений в МВД
- В Раменском округе загорелся склад с ГСМ
- Другие цели: Азаров объяснил, почему Киев не пойдет на уступки в переговорах
- Россиянам рассказали, как вести себя с коллекторами из-за штрафов от каршеринга