Переговоры по Украине невозможны без участия европейцев, которые будут еще больше затягивать этот процесс, заявил НСН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прилетели в Москву, где переговорщики встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого они намерены отправиться в Киев к Владимиру Зеленскому. Тем временем, Москва в контексте переговоров в Абу-Даби заняла бескомпромиссную позицию. Глава российской делегации на трёхсторонней встрече в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва не видит возможности никаких обменов территорий c Украиной. По его словам, Россия будет удовлетворена переговорами только после достижения победы и подписания соглашения на ее условиях. Азаров уверен, что подводить итоги переговорного процесса пока рано.