«Подозрительные сделки»: США накажут «таинственных» помощников России в обходе санкций
Минторг и Минфин США представили «красные флаги», по которым игроки рынка могут определить подозрительные сделки с участием России. Вашингтон ведет переговоры со странами, которые помогают Москве.
Власти США продолжают призывать партнеров обращать внимание на «подозрительные сделки». Таким образом, Минторг и Минфин США начали бороться с теми, кто помогает России обходить санкции.
Так, американские ведомства представили рекомендации, «красные флаги» для сделок – требуется контролировать поставки, которые осуществляются, например, через Китай, а также Армению или Узбекистан, обращать внимание на компании, которые слабо представлены в интернете.
Также подозрение должны вызывать нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта и отказ от технического обслуживания приобретенных товаров. Ведомства настоятельно рекомендуют участникам сделок проводить дополнительную проверку, если подобные подозрительные случаи были выявлены.
Власти США обращаются лично к некоторым странам в надежде призвать их отказаться от поставок товаров в Россию. Так, накануне западные страны призвали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратить поставки в Россию электронных компонентов, сообщает Financial Times.
По данным издания, Вашингтон обеспокоен тем, что ОАЭ превращаются в узел цепочек поставок электроники, и все эти компоненты поступают в Россию в обход санкционного режима. Дискуссии между чиновниками стран продолжаются, в США «давят» на то, что эти компоненты Россия якобы использует в военных целях, а также дают понять, что предприятия, которые помогают Москве обходить ограничения, могут настигнуть определенные «последствия». В ОЭА же стараются придерживаться нейтралитета.
Но больше других игроков международного рынка Вашингтон раздражает Китай. Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщает, что США ведут переговоры с союзниками в ожидании введения санкций против Китая на случай, если Пекин окажет военную поддержку России.
Источники не уточнили, какие ограничения могут быть введены. При этом они добавили, что инициатива Вашингтона пока не привела к широкому согласию, конкретные меры не были приняты.
При этом специалисты отмечают, что Китай уже давно находится в некой ловушке «вторичных санкций». В Пекине опасаются ограничений со стороны США за экономические отношения с Россией, поэтому КНР выстраивает определенные правила взаимодействия с Москвой.
Так, генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН объяснял, что «китайцы» вынуждены существенно поднять цены на свои автомобили в России из-за риска вторичных санкций.
«В этих ценах есть премия за риск присутствия на российском рынке, потому что амбиции этих компаний распространяются гораздо дальше России, у них есть цель и Латинская Америка, и Северная Америка, и даже Европа. Давление на китайских производителей оказывается, есть риск вторичных санкций», - отметил он.
Накануне китайские компании DJI и Autel запретили россиянам покупать свои дроны на AliExpress. Об этом узнал Telegram-канал Mash. Сами карточки устройств видны в поиске, но при переходе на них возникает сообщение, что такой страницы нет. А приобретенные до этого беспилотники DJI теперь ограничены в своем функционале. Компания удалила приложение для управления устройствами из российского AppStore. Также Mash пишет, что в ответ на жалобы компания DJI отвечает, что «не предоставляет услуги по какой-либо военной деятельности».
Есть еще одна страна, которая почти всегда попадает под осуждение со стороны США из-за якобы помощи России – Иран. Власти страны постоянно отрекаются от «передачи России беспилотников для использования в конфликте с Украиной». Изначально о передаче иранских беспилотников России сообщали американские и украинские СМИ.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил НСН, что Иран отрицает поставку вооружения из-за нежелания столкнуться с более жесткими американскими санкциями.
«Иран не горит желанием нарваться на еще более жесткие санкции США, поэтому так и говорит. Скорее всего, Иран поставляет машинокомплекты. Мы можем финансировать военно-промышленные предприятия в дружественных странах, а стран таких всего две: Иран и Северная Корея. Делать это можно в обход всяких санкций. Отмечу, что у Ирана готовы купить беспилотники двадцать две страны мира: такое вооружение безумно дешевое, примитивное, но у него дальность полета две тысячи километров и боевой заряд 50 кг в тротиловом эквиваленте. Они способны во многом поменять концепцию современной войны», - объяснял он.
Самой осторожной страной в плане обхода санкций в поддержку России, пожалуй, можно назвать Казахстан. Официальные лица периодически заявляют об отказе помогать Москве обходить санкции, при этом не отрицают экономическую интеграцию с Россией.
Ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН отметил, что Казахстан крайне боится вторичных санкций со стороны США и других западных стран, поэтому демонстративно пытается показать, что отстраняется от России. Ранее, например, правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН подтвердил, что Казахстан опасается ограничений со стороны западных стран.
«Такое заявление свидетельствует и о том, что Казахстан хочет косвенно оградить себя от последствий того, что его могли бы обвинить в содействии обходу западных ограничений», - заключил собеседник НСН.
Он также обратил внимание на то, что с 20 февраля в Казахстане вступили в силу изменения в правила допуска к международным грузоперевозкам, которые лишат компании-новички возможности «прописываться» в республике. По словам Хейфеца, это осложнит обход санкций, но ситуация для России не будет критичной.
СМИ отмечают, что Москве помогают обходить санкции в нефтяной сфере. Количество покупателей российской нефти только растет, несмотря на западные санкции. Западные страны не могут точно определить, кто развозит нефть из России по всему миру, пишет CNN.
По информации телеканала, порядка 600 «таинственных танкеров» переправляют российскую нефть по всему миру. Отмечается, что «серый» флот начал активно увеличиваться после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию. CNN узнал, что в таких перевозках замешаны в том числе и подставные компании в Дубае или Гонконге.
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