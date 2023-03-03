«Подозрительные сделки»: США накажут «таинственных» помощников России в обходе санкций

«В этих ценах есть премия за риск присутствия на российском рынке, потому что амбиции этих компаний распространяются гораздо дальше России, у них есть цель и Латинская Америка, и Северная Америка, и даже Европа. Давление на китайских производителей оказывается, есть риск вторичных санкций», - отметил он.



Накануне китайские компании DJI и Autel запретили россиянам покупать свои дроны на AliExpress. Об этом узнал Telegram-канал Mash. Сами карточки устройств видны в поиске, но при переходе на них возникает сообщение, что такой страницы нет. А приобретенные до этого беспилотники DJI теперь ограничены в своем функционале. Компания удалила приложение для управления устройствами из российского AppStore. Также Mash пишет, что в ответ на жалобы компания DJI отвечает, что «не предоставляет услуги по какой-либо военной деятельности».

Есть еще одна страна, которая почти всегда попадает под осуждение со стороны США из-за якобы помощи России – Иран. Власти страны постоянно отрекаются от «передачи России беспилотников для использования в конфликте с Украиной». Изначально о передаче иранских беспилотников России сообщали американские и украинские СМИ.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил НСН, что Иран отрицает поставку вооружения из-за нежелания столкнуться с более жесткими американскими санкциями.

«Иран не горит желанием нарваться на еще более жесткие санкции США, поэтому так и говорит. Скорее всего, Иран поставляет машинокомплекты. Мы можем финансировать военно-промышленные предприятия в дружественных странах, а стран таких всего две: Иран и Северная Корея. Делать это можно в обход всяких санкций. Отмечу, что у Ирана готовы купить беспилотники двадцать две страны мира: такое вооружение безумно дешевое, примитивное, но у него дальность полета две тысячи километров и боевой заряд 50 кг в тротиловом эквиваленте. Они способны во многом поменять концепцию современной войны», - объяснял он.



Самой осторожной страной в плане обхода санкций в поддержку России, пожалуй, можно назвать Казахстан. Официальные лица периодически заявляют об отказе помогать Москве обходить санкции, при этом не отрицают экономическую интеграцию с Россией.