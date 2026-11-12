Матвиенко: Европейцы в Абу-Даби пытались «сторожить» украинцев
Европейские представители на переговорах в Абу-Даби пытались «сторожить» украинцев, чтобы не допустить шагов в сторону мира. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
Ранее в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, напоминает «Радиоточка НСН».. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что европейцы «работали в кулуарах» с американской и украинской сторонами.
Как отметила Матвиенко, в рамках переговоров по Украине европейцы получили унизительную роль «сидеть где-то под дверью, подслушивать, подглядывать». Они «сторожили» представителей Киева, чтобы те не сделали шагов к миру.
Спикер Совфеда подчеркнула, что Европа по-прежнему хочет управлять этим вопросом и добиваться «безумных, абсолютно безнадежных целей по поражению России».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из России выдворили более 143 тысяч мигрантов
- Не сошли с дистанции: Ратников объяснил тренд на звезд из «нулевых»
- «Бомж-пати» за три миллиона: Во сколько обойдутся корпоративы в этом году
- Матвиенко: Европейцы в Абу-Даби пытались «сторожить» украинцев
- Сидите молча: Армения не покинет ОДКБ после лишения права голоса
- Гарантированный ответ: Как изменится подача заявлений в МВД
- В Раменском округе загорелся склад с ГСМ
- Другие цели: Азаров объяснил, почему Киев не пойдет на уступки в переговорах
- Россиянам рассказали, как вести себя с коллекторами из-за штрафов от каршеринга
- Дачников предупредили о штрафах за лоха узколистного