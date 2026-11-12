Матвиенко: Европейцы в Абу-Даби пытались «сторожить» украинцев

Ранее в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, напоминает «Радиоточка НСН».. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что европейцы «работали в кулуарах» с американской и украинской сторонами.

Как отметила Матвиенко, в рамках переговоров по Украине европейцы получили унизительную роль «сидеть где-то под дверью, подслушивать, подглядывать». Они «сторожили» представителей Киева, чтобы те не сделали шагов к миру.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Европа по-прежнему хочет управлять этим вопросом и добиваться «безумных, абсолютно безнадежных целей по поражению России».