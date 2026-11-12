Уиткофф понадеялся, что мир стал ближе после переговоров в Абу-Даби
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби смогут приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Я надеюсь», - указал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины прошли 10-11 ноября, сообщает «Радиоточка НСН».. В четверг, 12 ноября Уиткофф, а также зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, где запланирована их встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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