Уиткофф понадеялся, что мир стал ближе после переговоров в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби смогут приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Там, где поднят русский флаг: Кушнер и Уиткофф прибыли на встречу с Путиным в Москву

«Я надеюсь», - указал политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины прошли 10-11 ноября, сообщает «Радиоточка НСН».. В четверг, 12 ноября Уиткофф, а также зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, где запланирована их встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:ПереговорыСША

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