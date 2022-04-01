«Никогда не говори никогда»: Эксперт не исключил возврата к валютным расчётам за газ
Расчёт за газ с европейскими странами в евро и долларах возможен. Но в отдалённой перспективе и только после того как Европа и Россия нормализуют отношения, сказал в эфире НСН президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.
Отношения между Европой и Россией могут повлиять на возврат к валютным платежам за газ. Однако отношения точно не будут такими же хорошими, какими они были, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член общественного совета Министерства экономического развития РФ Виктор Хайков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может дать возможность недружественным странам вернуться к оплате газа в долларах и евро, а не в рублях, если ситуация поменяется. Хайков согласился с официальным представителем Кремля, что в этом вопросе «нет ничего железобетонного».
«Никогда не говори никогда. Но в ближайшее время возврат к валютным расчётам маловероятен. То, что сейчас было реализовано, можно считать началом смены всей мировой финансовой системы. Это та самая дедолларизация о которой теперь уже не только говорят. Это последствия тех санкций, которые были применены к нашей стране. Весь мир понимает, что аналогичные ограничения могут распространиться и на них. Доллар уже не оправдывает себя как резервная валюта, что означает необходимость реального перехода на национальные валюты в расчётах между странами. Это глобальная тенденция», - уверен Хайков.
Говоря о плюсах от взаиморасчётов в национальной валюте, член общественного совета Министерства экономического развития РФ отметил не только гарантии от возможных блокировок российских средств, но и в целом контроль за рублём, его курсом, уход от иностранной зависимости и от влияния Запада на внутренний рынок России.
На вопрос «Радиоточки НСН» об отключениях конкретных стран от поставок российского газа за неуплату, Хайков уточнил, что перекрыть магистральный газопровод можно только в те страны, которые получают газ напрямую из России, но таких стран не много.
«От нас идут магистральные газопроводы и отключить одну конкретную страну не получится. Все же понимают, что есть газ, который мы отпустили из точки расчёта в определённом объёме и его должен получить в конечном итоге только тот, кто за него заплатил, даже если этот газ идет транзитом через другие страны. А вот дойдёт ли этот объём до покупателя – вопрос другой. В пример можно привести газотранспортную систему Украины. Мы же помним, как она самостоятельно отбирала… и будем называть вещи своими именами – воровала газ из трубы. То есть мы в узел учёта подаём определённый объём, а со стороны Европы он уже был значительно меньше. И тут может возникнуть схожая ситуация уже на территории Европы. Но страны, которые согласятся оплачивать газ на наших условиях, будут очень жёстко следить за тем, чтобы этот газ до них дошел», - считает Хайков.
Собеседник «Радиоточки НСН» также подчеркнул, что альтернативных источников получения газа в Европе сейчас нет и не появится в ближайшие годы. Президент Национальной Ассоциация нефтегазового сервиса также отметил, что не спасёт положение даже наращивание объёмов поставки сжиженного природного газа (СПГ).
«Сейчас в Европе 40% потребляемого газа идёт из России. И там даже нет в необходимом количестве терминалов для получения СПГ. И сама газотранспортная система в ЕС рассчитана и на другие объёмы, и на другие направления передачи газа. Построить новую инфраструктуру в кратчайшие сроки не получится. К тому же бизнес не будет вкладываться в строительство терминалов для получения СПГ, так как несколько лет уйдёт на их строительство и запуск. Затем десятки лет уйдут на то, что бы эти проекты окупились. А за это время, скорее всего, отношения с Россией наладятся и снова на полную мощность будут открыты магистральные газопроводы с гораздо более дешевым трубопроводным газом из России», - обрисовал перспективы член общественного совета Минэкономразвития РФ.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.
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