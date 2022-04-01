«Никогда не говори никогда»: Эксперт не исключил возврата к валютным расчётам за газ

Отношения между Европой и Россией могут повлиять на возврат к валютным платежам за газ. Однако отношения точно не будут такими же хорошими, какими они были, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член общественного совета Министерства экономического развития РФ Виктор Хайков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может дать возможность недружественным странам вернуться к оплате газа в долларах и евро, а не в рублях, если ситуация поменяется. Хайков согласился с официальным представителем Кремля, что в этом вопросе «нет ничего железобетонного».

«Никогда не говори никогда. Но в ближайшее время возврат к валютным расчётам маловероятен. То, что сейчас было реализовано, можно считать началом смены всей мировой финансовой системы. Это та самая дедолларизация о которой теперь уже не только говорят. Это последствия тех санкций, которые были применены к нашей стране. Весь мир понимает, что аналогичные ограничения могут распространиться и на них. Доллар уже не оправдывает себя как резервная валюта, что означает необходимость реального перехода на национальные валюты в расчётах между странами. Это глобальная тенденция», - уверен Хайков.