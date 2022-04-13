Дисконт для Индии и смесь в Латвии: Каковы перспективы нефтяного эмбарго для России и мира

При этом агентство Reuters передает, что в прошлом году чистая выручка Vitol Group должна была составить более $4 млрд – это рекордные показатели. Сама компания данные о чистой выручке не разглашает, однако еще в конце марта Vitol Group рассказала, что высокие цены на нефть в 2021 году позволили им увеличить прибыль до $279 млрд.

Еще 8 марта от торговли нефтью из России отказались другие мировые лидеры в энергетическом секторе, компании Shell и BP. Последняя предупредила о выходе из трех совместных предприятий, а также о продаже доли в «Роснефти». Бывший глава компании Роберт Дадли и главный исполнительный директор Бернард Луни также покинули совет директоров «Роснефти».

В Shell также заявили о «незамедлительной» приостановке продажи нефти из РФ. Изменения в цепочках поставок, как сообщила компания, разрабатывались «в тесной консультации с правительствами».

Однако уже 8 апреля агентство Bloomberg выяснило, что Shell сумели обойти свой же запрет и начали торговать некой «латвийской нефтяной смесью», которая представляет собой микс из российской Urals и нефти других сортов в пропорции 49 к 51%. Процесс проходит на территории порта Вентспилс в Латвии, отсюда и название.

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ



Кроме того, 12 апреля стало известно, что индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) отказалась от российской нефти сорта Urals в своем последнем тендере. Причиной для этого IOC назвала высокое содержание серы в нефти.

Под запрет попала также производимая в других странах нефть марок Das (ОАЭ), Eugene Island и Thunder Horse (США), передает Reuters. IOC и ее дочерние компании, судя по открытым данным, занимают 47% индийского рынка нефтепродуктов.

В это же время глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в этот же день заявил, что торговля энергоресурсами с Россией важна для страны, и призвал не сокращать объемы закупок. Еще в марте Россия предложила Индии дисконт в размере 20% на нефть, выкупаемую за рубли, о чем писали индийские СМИ.

Однако президент США Джо Байден 11 апреля обратился к индийскому премьеру Нарендре Моди с просьбой не наращивать импорт российского топлива, пообещав помощь в «диверсификации энергоносителей».