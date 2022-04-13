Дисконт для Индии и смесь в Латвии: Каковы перспективы нефтяного эмбарго для России и мира
Эмбарго на нефть из РФ снизит ВВП и приведет к рекордному росту цен, поэтому нефтяные компании ищут схемы для обхода собственных ограничений на поставки.
Европейский союз, США и другие страны Запада разработали уже пять санкционных пакетов, которые оказали значительное влияние на российскую экономику. При этом одним из самых жестких запретов может стать нефтяное и газовое эмбарго, по поводу которого страны до сих пор не могут договориться.
От сделок пока что отказываются лишь отдельные компании и правительства, однако ряд игроков рынка опасается, что топливные санкции сильнее затронут их самих, нежели Россию. При этом некоторые активные сторонники рестрикций сумели обойти собственные запреты.
НЕФТЕТРЕЙДЕРЫ
Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group планирует до конца года завершить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, «если не будет иных распоряжений». Об этом в среду, 13 апреля, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
При этом объемы перепродаваемой нефти из России «значительно сократятся» уже во втором квартале текущего года. В компании уточнили, что контрактные обязательства будут сокращаться постепенно.
При этом агентство Reuters передает, что в прошлом году чистая выручка Vitol Group должна была составить более $4 млрд – это рекордные показатели. Сама компания данные о чистой выручке не разглашает, однако еще в конце марта Vitol Group рассказала, что высокие цены на нефть в 2021 году позволили им увеличить прибыль до $279 млрд.
Еще 8 марта от торговли нефтью из России отказались другие мировые лидеры в энергетическом секторе, компании Shell и BP. Последняя предупредила о выходе из трех совместных предприятий, а также о продаже доли в «Роснефти». Бывший глава компании Роберт Дадли и главный исполнительный директор Бернард Луни также покинули совет директоров «Роснефти».
В Shell также заявили о «незамедлительной» приостановке продажи нефти из РФ. Изменения в цепочках поставок, как сообщила компания, разрабатывались «в тесной консультации с правительствами».
Однако уже 8 апреля агентство Bloomberg выяснило, что Shell сумели обойти свой же запрет и начали торговать некой «латвийской нефтяной смесью», которая представляет собой микс из российской Urals и нефти других сортов в пропорции 49 к 51%. Процесс проходит на территории порта Вентспилс в Латвии, отсюда и название.
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ
Кроме того, 12 апреля стало известно, что индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) отказалась от российской нефти сорта Urals в своем последнем тендере. Причиной для этого IOC назвала высокое содержание серы в нефти.
Под запрет попала также производимая в других странах нефть марок Das (ОАЭ), Eugene Island и Thunder Horse (США), передает Reuters. IOC и ее дочерние компании, судя по открытым данным, занимают 47% индийского рынка нефтепродуктов.
В это же время глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в этот же день заявил, что торговля энергоресурсами с Россией важна для страны, и призвал не сокращать объемы закупок. Еще в марте Россия предложила Индии дисконт в размере 20% на нефть, выкупаемую за рубли, о чем писали индийские СМИ.
Однако президент США Джо Байден 11 апреля обратился к индийскому премьеру Нарендре Моди с просьбой не наращивать импорт российского топлива, пообещав помощь в «диверсификации энергоносителей».
При этом США занимают лишь 9% индийского рынка, крупнейшими поставщиками в здесь являются Ирак и ОАЭ. Доля российской нефти в импорте Индии не превышает 5%.
Европейский рынок выкупает примерно треть нефти, производимой в России. Специалисты отмечают, что в случае отказа Европы на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также выразил уверенность, что мы уйдем с Запада только частично.
«Явно будет продолжаться замена рынков сбыта. Мы постепенно будем уходить на азиатские рынки. Те, кто раньше поставлял туда: Саудовская Аравия, ОАЭ и так далее – все больше будут уходить на европейский рынок. То есть мы будем с ними меняться. Но это займет довольно продолжительный период времени, вплоть до года. И то, не полностью. Видимо, мы будем уходить из Европы частично. Плюс сейчас рынок перестраивается, потому что многие компании не понимают, что конкретно из-за этой огромной массы санкций, введенных против России, теперь там можно делать. Все боятся попасть под штраф. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время экспорт нашей нефти снизится, а дисконт на нее вырастет», - рассказал аналитик.
ЦЕНЫ
Одним из факторов, останавливающий страны от введения эмбарго, являются цены. Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов предупредил, что в случае запрета на поставки цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель.
Шульгинов добавил, что создание прогнозов не является задачей возглавляемого им ведомства, и отметил, что угадывать развитие ситуации становится сложнее из-за «неконструктивного поведения» западных политиков.
России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, отметил ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
По состоянию на утро 13 апреля баррель нефти Brent торгуется около $105. Средняя спотовая цена на нефть марки Urals в декабре 2021 года составляла $72,71 за баррель, в марте она росла до $110, а сейчас снижается и составляет $69.
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