«Лучше сегодня». Германия заявила о желании отказаться от российского газа

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, отказ от российского газа будет совместным решением Евросоюза, и его осуществят в рамках «общей европейской дорожной карты», сообщает РИА Новости.

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Выступая на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии она отметила, что Германия желает отказаться от газового импорта из России.

«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», - подчеркнула Бербок.

Министр добавила, что до конца лета ФРГ откажется от российского угля и от половины поставок нефти из РФ, а к концу года импорт сведут «к нулю».

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин активно работает над достижением «независимости от ископаемых источников энергии из России» и уже продвинулся в части снижения зависимости от импорта российских угля и нефти.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:НефтьУгольРоссийский ГазМИДГермания
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