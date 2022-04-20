«Лучше сегодня». Германия заявила о желании отказаться от российского газа
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, отказ от российского газа будет совместным решением Евросоюза, и его осуществят в рамках «общей европейской дорожной карты», сообщает РИА Новости.
Выступая на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии она отметила, что Германия желает отказаться от газового импорта из России.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», - подчеркнула Бербок.
Министр добавила, что до конца лета ФРГ откажется от российского угля и от половины поставок нефти из РФ, а к концу года импорт сведут «к нулю».
Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин активно работает над достижением «независимости от ископаемых источников энергии из России» и уже продвинулся в части снижения зависимости от импорта российских угля и нефти.
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