Путин считает, что Европа не сможет заменить российский газ

Желание Запада вытеснить поставки энергоресурсов неминуемо отразятся на всей мировой экономике. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

«Разумная замена российского газа для Европы в перспективе возможна, но сейчас просто отсутствует», - цитирует ТАСС главу государства.

«Марсианский песок из Колумбии»: Эксперт высмеял замещение российского газа Латинской Америкой

Путин уверен, что Европа разговорами об отказе от российских энергоресурсов дополнительно дестабилизируют рынок, взвинчивая цены для своих граждан.

Ни Колумбия, ни Венесуэла не смогут заменить поставки газа из России, однако российскую нефть ждут менее радужные перспективы, рассказал в эфире НСН эксперт по энергетике Сергей Пикин. Так он прокомментировал заявление президента Колумбии Ивана Дуке о готовности поставлять энергоносители в страны Запада для того, чтобы частично заменить импорт из России. Он подчеркнул, что Колумбия готова к наращиванию добычи нефти, газа и угля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Российский ГазВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры