Опрос: Из-за резкого роста цен более 80% британцев экономят свет и газ

83% британцев рассказали, что из-за увеличения расходов в марте 2022 года на фоне повышения цен на электричество и газ, им пришлось экономить на освещении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного национальной статистической службой Великобритании.

Респонденты должны были ответить на вопросы об их финансовом положении, в том числе о том, как изменились их повседневные расходы за последний месяц, а также могут ли они оплатить непредвиденные необходимые расходы на сумму 850 фунтов.

90% опрошенных отметили, что в период с января по 27 февраля 2022 года повышение цен на продукты было главной причиной роста стоимости потребительской корзины жителей Великобритании. При этом 79% назвали основанием для этого увеличение стоимости газа, а 71% - электричества.

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51% респондентов рассказали, что из-за роста трат, они стали меньше покупать товары, не относящиеся к категории первой необходимости, 34% - сократили использование электроэнергии и газа дома, 31% - начали приобретать меньше еды и товаров первой необходимости.

Ранее СМИ сообщили, что почти 70% жителей Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РасходыГазЭлектричествоЭкономияВеликобритания
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