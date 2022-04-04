Daily Mail: Цены на продукты в Британии выросли почти на треть из-за подорожания топлива

Из-за постоянного роста цен на топливо продукты в Великобритании в среднем подорожали почти на 30%. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным источника, цена на растительное масло увеличилась на 70%, а на фрукты и овощи - на 30%. Причиной удорожания товаров называют ситуацию на Украине. Также отмечается, что из-за роста цен на топливо нарушились поставки сельхозпродуктов из Испании, в связи с чем дефицит этих категорий товаров отражается на ценах в магазинах Великобритании.