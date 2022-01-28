Не боится замерзнуть? Европа готовит новый «газовый» пакет санкций против России

Запад продолжает разрабатывать антироссийские санкции «на случай вторжения на Украину». На этот раз речь идет о проектах РФ в газовой сфере. По данным источников Financial Times, Евросоюз и Великобритания готовят новый пакет при поддержке США.

Отмечается, что готовность ЕС ударить по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть и европейские компании, такие как BP, Total и Shell, инвестирующие в российский газовый сектор.



При этом в Германии до сих пор не определились, что делать с российским газопроводом «Северный поток – 2» при эскалации ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в этом случае Германия готова включить газопровод в список антироссийских санкций.



При этом вице-канцлер Роберт Хабек сообщил, что Германия на 55% зависит от российского газа. А член комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что в сложившихся условиях Берлин играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны.