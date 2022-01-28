Не боится замерзнуть? Европа готовит новый «газовый» пакет санкций против России
Евросоюз и Великобритания при поддержке США разрабатывают новые антироссийские санкции в газовой сфере на случай эскалации ситуации на Украине, несмотря на зависимость стран от российского газа.
Запад продолжает разрабатывать антироссийские санкции «на случай вторжения на Украину». На этот раз речь идет о проектах РФ в газовой сфере. По данным источников Financial Times, Евросоюз и Великобритания готовят новый пакет при поддержке США.
Отмечается, что готовность ЕС ударить по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть и европейские компании, такие как BP, Total и Shell, инвестирующие в российский газовый сектор.
При этом в Германии до сих пор не определились, что делать с российским газопроводом «Северный поток – 2» при эскалации ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в этом случае Германия готова включить газопровод в список антироссийских санкций.
При этом вице-канцлер Роберт Хабек сообщил, что Германия на 55% зависит от российского газа. А член комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что в сложившихся условиях Берлин играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны.
Америка же продолжает указывать на незаконченность российского проекта и начинает шутить. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отметила, что газопровод готов к прокачке «газа, оливкового масла или водки», а к вводу в эксплуатацию при этом не готов.
«Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», - заметила она.
Нуланд также напомнила, что в случае нападения РФ на Украину проект газопровода «Северный поток - 2» будет «так или иначе» остановлен.
В России к подобным заявлениям уже привыкли, а на угрозы санкций давно перестали реагировать. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил вероятность перекрытия трубы с «нашествием марсиан», а также отметил, что газопровод «Северный поток-2» уже окупился.
«Если пофантазировать и говорить о том, что мы не заработаем, можно потерять те же самые инвестиции, которые были потрачены, это порядка 10 млрд евро плюс инвестиции, связанные с расширением и реконструкцией внутри страны. Плюс европейцы вкладывали в инфраструктуру, которая на их части, это еще миллиарды и миллиарды. Это то, что условно может быть «заморожено», потому что трубы не будут демонтированы», - объяснил Пикин.
В свою очередь, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что крупные санкции против России могут навредить самим европейцам.
«Британские СМИ, с одной стороны, пугают население, а с другой – пытаются успокоить. Так если вы пугаете, так пугайте окончательно! Если из России газ не будет поступать, то, конечно, вся Европа замерзнет, потому что на Россию приходится более 50% импорта газа, это колоссальные объемы, их невозможно никак закрыть. О чем тут вообще говорить, Россия – фактически крупнейший экспортер газа в мире, в Европу уж тем более, поэтому, если мы не будем этого делать, будет катастрофа», - объяснил он.
Ранее депутат Ландтага (парламента) Баварии от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Сингер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основной причиной для задержки запуска «Северного потока – 2» являются политические разногласия.
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