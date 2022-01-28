В Бундестаге раскритиковали заявление о включении «Северного потока - 2» в санкции
Берлин играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона.
Так он прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства страны Анналены Бербок о российском проекте «Северный поток - 2». «Федеральное правительство играет роль заместителя США и ставит под угрозу собственное энергоснабжение», — сказал депутат.
Он считает, что препятствование поставкам газа не в интересах Берлина и Москвы, а единственные, кто получат от этого выгоду - американские компании, которые хотят продать свой сжиженный природный газ в страны Евросоюза взамен более качественного и дешевого газа из России.
Газопровод «Северный поток-2» уже окупился, а его незапуск приведет к «заморозке» инвестиций, которые составляют больше 10 млрд евро, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru