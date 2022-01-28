В Бундестаге раскритиковали заявление о включении «Северного потока - 2» в санкции

Берлин играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона.

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Так он прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства страны Анналены Бербок о российском проекте «Северный поток - 2». «Федеральное правительство играет роль заместителя США и ставит под угрозу собственное энергоснабжение», — сказал депутат.

Он считает, что препятствование поставкам газа не в интересах Берлина и Москвы, а единственные, кто получат от этого выгоду - американские компании, которые хотят продать свой сжиженный природный газ в страны Евросоюза взамен более качественного и дешевого газа из России.

Газопровод «Северный поток-2» уже окупился, а его незапуск приведет к «заморозке» инвестиций, которые составляют больше 10 млрд евро, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Северный Поток-2Германия
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