Батарейка и безоблачная погода: Как лазерное оружие помогает сбивать дроны ВСУ
У лазерного оружия есть ограничения по применению, но оно крайне эффективно в хорошую погоду, сказал НСН Анатолий Дьяков.
Лазерное оружие эффективно, когда ясная погода и нет проблем ни с туманом, ни с дождем, ни с тучами, сказал НСН преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков.
Российский лазерный комплекс, размещенный у границ с Украиной, за последние два месяца уничтожил около тысячи беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Дьяков объяснил принцип работы лазерного оружия.
«Принципиально лазерное оружие — это мощный световой пучок. Не знаю, в каком режиме он работал — непрерывном или импульсном. Если в импульсном, мощность должна составлять как минимум десятки или сотни киловатт — и она должна быть достаточной, чтобы поразить цель. В принципе это не новая вещь: у американцев лазерное оружие стоит на кораблях. Года два-три назад были сообщения, что в Персидском заливе они сбивали иранские дроны. Это оружие эффективно, когда ясная погода и нет проблем ни с туманом, ни с дождем, ни с тучами. Понятно, что для прохождения луча среда должна быть прозрачной. Поэтому у лазерного оружия есть ограничения по применению. С другой стороны, чтобы создать мощный световой пучок, нужна энергия — и откуда-то она должна браться. Это либо химические реакции, либо электрическая накачка — тогда нужны источники энергопитания. При таких световых мощностях, учитывая, что КПД преобразования обычной энергии в световую не очень высок, это требует весьма значительных мощностей для энергоснабжения установки. Наверняка этим занимается и Китай. Слышал, что и в Европе — по‑моему, в Великобритании — занимаются этим делом», — сказал собеседник НСН.
Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников сказал, что российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность.
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