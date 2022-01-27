В Германии заявили о готовности включить СП-2 в список санкций

Германия готова включить российской газопровод «Северный поток – 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения на Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передают «Известия».

Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс указал на намерение Вашингтона не допустить ввода газопровода в эксплуатацию в случае эскалации конфликта на Донбассе.

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При этом вице-канцлер Роберт Хабек сообщал, что Германия на 55% зависит от российского газа, это тенденция последних лет. По словам министра, существует возможность диверсификации, так как в Европе имеется более 20 терминалов для СПГ.


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ТЕГИ:Северный Поток-2ГазГермания
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