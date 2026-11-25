По её словам, он сделал главное — позвонила главврачу больницы и узнала, в какой реанимации находится артист. А теперь ей необходимо репетировать и готовиться к спектаклю.

«Ну я же не его сестра... Но вы думаете, что я — вместо репетиции своего нового спектакля — должна теперь стоять в палате возле кровати Никиты Джигурды? У него есть для этого родственники», — заключила балерина.

Ранее Джигурда рассказал, что, по словам врачей, он на ногах перенес инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».