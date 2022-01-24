«Пугайте до конца!»: Аналитик рассказал, что ждет Европу без российского газа
Страшный сценарий для Европы, скорее всего, не реализуется - Россия не рассматривает газ как оружие, заявил аналитик Игорь Юшков.
Россия не прекращает поставки газа даже при угрозе военных действий, поэтому Европа зря боится такого развития событий, однако крупные санкции против России могут навредить самим европейцам, рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее британские СМИ передавали, что Великобритания опасается сокращения поставок газа в Европу при введении жестких санкций в отношении РФ.
«Россия такой ответ на санкции не рассматривает. Мы никогда не политизировали энергетику, нас всегда в этом обвиняли, но мы этого не делали. Примеров довольно много, мы больше 50 лет поставляем газ в Европу, сначала СССР это делал, потом Россия. Даже в 2008 году, когда Россия с Грузией воевала, продолжали поставлять газ в Грузию, не говоря уж про какие-то санкции. Тем более Россия не рассматривает Европу как субъект каких-то отношений в плане безопасности. Все эти переговоры о нерасширении НАТО, о стратегическом вооружении в Европе мы ведем с США. Российское руководство считает, что они все решают, с ними и надо вести переговоры. За что наказывать европейцев? Мы не им должны ответ давать, такова логика российской политики», - напомнил Юшков.
Он предположил, что в действительности может ждать Европу, если Россия сократит поставки топлива.
«Плюс к тому, британские СМИ, с одной стороны, пугают население, а с другой – пытаются успокоить. Так если вы пугаете, так пугайте окончательно! Если из России газ не будет поступать, то, конечно, вся Европа замерзнет, потому что на Россию приходится более 50% импорта газа, это колоссальные объемы, их невозможно никак закрыть. С Британией такая ситуация: физически наш газ, молекулы газа российского в Британию не заходят, но «Газпром» там меняется с норвежцами. То есть норвежские компании поставляют газ в Великобританию и отдают «Газпрому», а тот уже по своим контрактам отдает аналогичный объем норвежским компаниям в Бельгии, чтобы они уже на континентальной Европе работали. Всем удобно. Правда, в Британию приходит российский сжиженный природный газ (СПГ) в танкерах с Ямала, и тоже там немало. Если и эти объемы не буду приходить в Британию, то, конечно, им сложно придется. Если на 10-20-30 млрд кубов Россия сократит поставки газа, это приведет к колоссальному росту цен, а если вообще из России прекратится поставка газа, то 10-20 тысяч долларов за сотню кубов будет даже не в отопительный сезон. О чем тут вообще говорить, Россия – фактически крупнейший экспортер газа в мире, в Европу уж тем более, поэтому, если мы не будем этого делать, будет катастрофа. Но мы такие санкции не рассматриваем», - подчеркнул он.
При этом Юшков указал на проблемы, которые подстерегают самих европейцев в случае расширения ограничений.
«Другой вопрос, если они так заиграются с санкциями, что введут их против «Газпрома», отключат Россию от SWIFTа, и европейские компании из-за этого не смогут платить «Газпрому», тогда он, конечно, не пришлет газ. Пусть тогда везут деньги в наличности, золото везут, как хотят. Потому что, если Россию от SWIFTа отключат, как будут работать банки? Это уже проблема европейцев будет, чтобы они доставили вовремя деньги, чтобы «Газпром» продолжал отгрузку газа. Как бы такой сценарий не вышел из-за европейских санкций, а не из-за российских», - резюмировал аналитик.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году установила рекорд по добыче газа за последние 13 лет. Всего было получено 514,8 млрд кубометров газа.
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