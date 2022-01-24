«Пугайте до конца!»: Аналитик рассказал, что ждет Европу без российского газа

Россия не прекращает поставки газа даже при угрозе военных действий, поэтому Европа зря боится такого развития событий, однако крупные санкции против России могут навредить самим европейцам, рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



Ранее британские СМИ передавали, что Великобритания опасается сокращения поставок газа в Европу при введении жестких санкций в отношении РФ.

«Россия такой ответ на санкции не рассматривает. Мы никогда не политизировали энергетику, нас всегда в этом обвиняли, но мы этого не делали. Примеров довольно много, мы больше 50 лет поставляем газ в Европу, сначала СССР это делал, потом Россия. Даже в 2008 году, когда Россия с Грузией воевала, продолжали поставлять газ в Грузию, не говоря уж про какие-то санкции. Тем более Россия не рассматривает Европу как субъект каких-то отношений в плане безопасности. Все эти переговоры о нерасширении НАТО, о стратегическом вооружении в Европе мы ведем с США. Российское руководство считает, что они все решают, с ними и надо вести переговоры. За что наказывать европейцев? Мы не им должны ответ давать, такова логика российской политики», - напомнил Юшков.