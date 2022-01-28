Нуланд: Неплохо бы прокачивать по «северному потоку - 2» водку

По ее словам, газопровод готов к прокачке «газа, оливкового масла или водки». С мнением о том, что трубопровод готов к вводу в эксплуатацию, дипломат не согласилась. «Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», — сказала заместитель госсекретаря.

Нуланд также заявила, что в случае нападения РФ на Украину проект газопровода «Северный поток - 2» будет «так или иначе» остановлен.

