Нуланд: Неплохо бы прокачивать по «северному потоку - 2» водку

В США считают, что было бы неплохо, если по «Северному потоку — 2» из России в страны Запада потечет водка вместо природного газа, сообщает РБК со ссылкой на заявление заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

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По ее словам, газопровод готов к прокачке «газа, оливкового масла или водки». С мнением о том, что трубопровод готов к вводу в эксплуатацию, дипломат не согласилась. «Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», — сказала заместитель госсекретаря.

Нуланд также заявила, что в случае нападения РФ на Украину проект газопровода «Северный поток - 2» будет «так или иначе» остановлен.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:СШАГазСеверный Поток-2
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