«Где сейчас Обама?»: Медведев ответил на угрозы «адских» антироссийских санкций Запада
Россия не боится рестрикций, в том числе «адских» санкций, анонсированных Западом. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.
Политик подчеркнул, что это «не фигура речи и не бравада».
«Вот нам сейчас грозят "адскими" санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чем это будет заключаться. <...> Помню зато хорошо слова моего коллеги Барака Обамы, который, по-моему, году в 2015-м что ли, после того, как мы вошли в клинч по известным причинам и были введены санкции, сказал такую фразу и я ее запомнил: "Российская экономика разорвана в клочья". Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается», — цитирует Медведева ТАСС.
Зампред Совбеза добавил, что России «не привыкать к этим санкциям». Медведев напомнил, что даже в отношении СССР различного рода ограничения «вводились как минимум раз 10 по разным причинам».
Ранее лидеры Великобритании и ряда ведущих стран НАТО договорились о введении беспрецедентного пакета санкций в отношении РФ в случае «вторжения» на Украину. Кроме того, США готовятся в случае эскалации ввести ограничения и «перекрыть российские торговые связи по всему миру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru