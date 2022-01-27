«Он уже окупился!» Раскрыты потери России от блокировки «Северного потока-2»
Сергей Пикин сравнил вероятность перекрытия трубы с «нашествием марсиан», указав на многомиллиардные инвестиции в газопровод.
Газопровод «Северный поток-2» уже окупился, а его незапуск приведет к «заморозке» инвестиций, которые составляют больше 10 млрд евро, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова включить «Северный поток – 2» в список антироссийских санкций в случае «вторжения» на Украину.
«Самое главное, что нужно сказать, что мы с командой марсиан не собираемся ни на кого нападать. Раз мы с марсианами нападать не собираемся, значит, никакие санкции не будут реализованы. Все, что сейчас говорится, это какое-то шоу, политический и дипломатический «баттл». Если пофантазировать и говорить о том, что мы не заработаем, можно потерять те же самые инвестиции, которые были потрачены, это порядка 10 млрд евро плюс инвестиции, связанные с расширением и реконструкцией внутри страны. Плюс европейцы вкладывали в инфраструктуру, которая на их части, это еще миллиарды и миллиарды. Это то, что условно может быть «заморожено», потому что трубы не будут демонтированы», - сказал Пикин.
При этом он заявил, что «Северный поток-2» окупился еще до запуска.
«Пока «Северный поток» не был запущен, цены в Европе были и продолжают оставаться около $1000, это выше средней, многолетней, обычной цены «Газпрома», это примерно на $500 дополнительной маржинальности с каждой тысячи кубометров. Перемножая на те объемы, которые «Газпром» поставлял, поставляет и будет поставлять при этой новой ценовой реальности, я с полной уверенностью заявляю, что «Северный поток-2» окупился, еще не запустившись, именно из-за того, что так произошло с ценами в Европе. Поэтому с финансовой точки зрения мы уже ничего не потеряли, по окончании отопительного сезона он полностью окупится», - объяснил директор Фонда энергетического развития.
Пикин также указал, что в случае незапуска газопровода «Газпром» вновь получит рекордную прибыль.
«Давайте пофантазируем. Если марсиане вместе с жителями Плутона нападут на доблестную Украину, и труба будет полностью перекрыта, то придется европейцам еще целый год жить с ценами $1000 за тысячу кубов и выше. Это неплохо для «Газпрома», поскольку валовая выручка вырастет, но плохо из-за того, что, чем выше цены, тем ниже спрос на газ. Не все потребители могут такие цены переваривать, ряд химзаводов уже давно закрылся, ряд потребителей активно экономят. Падение спроса наблюдается уже повсеместно именно из-за того, что цены слишком высокие. Поэтому ничего хорошего это не несет, но для «Газпрома» это, конечно, рост выручки и прибыли. По итогам 2021 года он получит рекордную историческую прибыль, если то же самое произойдет в 2022 году, будет еще больше прибыли. Но это не благо для общей рыночной ситуации, если брать долгосрочную перспективу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Газпром» сообщил 27 января, что в европейских подземных хранилищах на данный момент осталось менее четверти закачанного летом газа. Общий уровень заполненности европейских ПХГ опустился до 40,9%, в Германии и Франции – до 39%. При этом запасы газа в украинских хранилищах достигла 11,8 млрд кубометров, что является минимальным уровнем.
Как объяснял «Радиоточке НСН», аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если газ из России не будет поступать, то, «конечно, вся Европа замерзнет», потому что на РФ приходится более 50% импорта газа.
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