«Он уже окупился!» Раскрыты потери России от блокировки «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» уже окупился, а его незапуск приведет к «заморозке» инвестиций, которые составляют больше 10 млрд евро, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова включить «Северный поток – 2» в список антироссийских санкций в случае «вторжения» на Украину.