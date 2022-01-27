Госдеп: Северный поток - 2» не запустят при эскалации на Украине
Американские власти намерены не допустить ввод в эксплуатацию российского проекта «Северный поток 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил в эфире National Public Radio официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока 2" не сдвинется с места», - заявил дипломат.
По его словам, так как газопровод еще не запущен, это дает Вашингтону рычаги давления в отношении Москвы.
Напомним, Германия обеспокоена тем, что без введения исключения для энергетического сектора поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом исключение не коснется ограничений в отношении российского проекта «Северный поток — 2».
Ранее депутат Ландтага (парламента) Баварии от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Сингер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основной причиной для задержки запуска «Северного потока – 2» являются политические разногласия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Пушков рассказал о позиции России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР
- Госдеп: Северный поток - 2» не запустят при эскалации на Украине
- Столтенберг призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии
- СМИ: Минтранс перенес правила нанесения номеров на квадрокоптеры
- Посол Антонов заявил, что Госдеп вынудил его покинуть США
- В ЮАР нашли новый коронавирус
- «ВКонтакте» и «Госуслуги» попали в список социально значимых ресурсов
- Блинкен рассказал об участии Байдена в подготовке ответа на предложения России
- Бродячие собаки загрызли мужчину под Астраханью
- Бывший хоккеист МХЛ Владимир Паюла убит в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru