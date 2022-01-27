Госдеп: Северный поток - 2» не запустят при эскалации на Украине

Американские власти намерены не допустить ввод в эксплуатацию российского проекта «Северный поток 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил в эфире National Public Radio официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Германия: «Северный поток - 2» нужен для энергоперехода

«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока 2" не сдвинется с места», - заявил дипломат.

По его словам, так как газопровод еще не запущен, это дает Вашингтону рычаги давления в отношении Москвы.

Напомним, Германия обеспокоена тем, что без введения исключения для энергетического сектора поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом исключение не коснется ограничений в отношении российского проекта «Северный поток — 2».

Ранее депутат Ландтага (парламента) Баварии от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Сингер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основной причиной для задержки запуска «Северного потока – 2» являются политические разногласия.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазУкраинаСеверный Поток-2
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