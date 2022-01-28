СМИ: Британия разрабатывает санкции против новых газовых проектов России

Санкции будут введены в случае эскалации вокруг Украины. По данным издания, «газовый» пакет разрабатывается при поддержке Вашингтона, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

Как отмечает FT, готовность ЕС ударить по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть и европейские компании, такие как BP, Total и Shell, инвестирующие в российский газовый сектор.

Как сообщалось ранее, Берлин играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны, сообщил член комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон. Он считает, что препятствование поставкам газа не в интересах Берлина и Москвы.

