СМИ: Британия разрабатывает санкции против новых газовых проектов России
Евросоюз и Великобритания работают над разработкой ограничительных мер против новых проектов России в газовой сфере, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Санкции будут введены в случае эскалации вокруг Украины. По данным издания, «газовый» пакет разрабатывается при поддержке Вашингтона, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.
Как отмечает FT, готовность ЕС ударить по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть и европейские компании, такие как BP, Total и Shell, инвестирующие в российский газовый сектор.
Как сообщалось ранее, Берлин играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны, сообщил член комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон. Он считает, что препятствование поставкам газа не в интересах Берлина и Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru