Баварский депутат: «Северный поток – 2» тормозят «Зелёные», а не бюрократия

«Я могу вам сказать, что мы, «Альтернатива для Германии», конечно, за этот поток, это очень важно! Энергия в данный момент [стоит] очень, очень дорого у нас. Нам, конечно, надо смотреть на это как на экономический проект. Это наша точка зрения, но я знаю, что некоторые партии используют его в качестве политической меры, чтобы действовать против России», - объяснил политик.

Депутат отметил, что в Германии «поток» поддерживают почти все политические силы, кроме партии «Зеленых».

«Я думаю, что [запустить] мешают политические причины. Бюрократию можно ускорить у нас, если того желают. Канцлер Олаф Шольц, в принципе, сказал, что это не политический проект, что будут принимать решение, но, он не старается это ускорить, и это жалко. Все партии, кроме «Зеленых», понимают, что «Северный поток – 2» очень важен и дает возможность получить надежную и дешевую энергию из России», - напомнил Зингер.

Ранее заинтересованность в российском газе признала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом заявил заявил немецкий политолог Александр Рар.

