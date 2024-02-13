«Люди теряют всё»: ЦБ начал «неравную» борьбу с долговой нагрузкой населения

Экономист Василий Колташов в интервью НСН также сообщил, что высокая долговая нагрузка россиян остается важной проблемой экономики страны.

«Осенью прошлого года 21 миллион человек не могли справляться с долгами. Вместо накоплений люди теряют всё, их нужно вновь побудить копить. Но для этого важно держать стабильный курс национальной валюты», - пояснил он.

Эксперт добавил, на фоне обвала курса рубля на 90% населению России нет смысла использовать что депозиты под 13-15% годовых.

Однако говорить о «кредитном пузыре» в России пока не приходится. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что средний российский заемщик тратит на выплаты по потребительским кредитам 40-45% дохода.

«У работающих россиян также есть доходы от бизнеса, самозанятости, инвестиций или просто случайные нестабильные поступления. Пока с этой точки зрения угроза «кредитного пузыря» не очень высока, но так не может продолжаться бесконечно», — уточнил экономист.

Тревожным звонком он также назвал и число личных банкротств. Так в 2023 году российские суды признали банкротами более 350 тысяч россиян. Несмотря на то, что темпы прироста признания банкротом снижаются третий год подряд, на данный момент более миллиона россиян уже признали себя таковыми.

Также отмечается, что в 2023 году стали чаще гасить потребительские кредиты досрочно. Доля таких погашений по итогу 12 месяцев составила 21%, против 18% в 2022. За прошлый год россияне досрочно погасили более 11 миллионов кредита. Среди основных причин подобной тенденции эксперты выделяют низкую ключевую ставку Центробанка (ЦБ), которая наблюдалась большую часть 2023 года. Это позволило увеличить активность рефинансирования.

Параллельно в России обсуждают ужесточение ответственности для банков за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе займов. В случае принятия инициативы штрафы на неправильное указание ПСК в рекламе займов могут вырасти вдвое и составить от 40 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей – для банков.

В попытке снизить долговую нагрузку россиян Центробанк среди прочего намерен рассмотреть введение предельной суммы бесплатной рассрочки в сервисах BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Как сообщает РБК со ссылкой на регулятора, соответствующие поправки в законодательство планируют разработать к 1 июня 2024 года.

При этом рассматривается две модели. Платную рассрочку признают потребительским кредитом и будут регулировать ее, как и любое другое потребительское кредитование. Информация о подобных займах также будет передаваться в бюро кредитных историй (БКИ). Впрочем, представители рынка уже выступили против подобной инициативы.

Вторая модель бесплатной рассрочки предполагает, что услугу будут предоставлять специализированные операторы рассрочки. Регулятор со своей стороны создаст реестр таких операторов. Также в этом случае допускается введение определенных ограничений на сделки. На данный момент в качестве максимального единовременного объема покупок с оплатой частями у одного покупателя рассматривается пороговый диапазон в 60–80 тысяч рублей.

ИПОТЕЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Аналогичные тенденции наблюдаются и в ипотечном кредитовании. Около 60% ссуд, выданных россиянам в 2023 году, пришлось именно на ипотеку. Специалисты объясняют подобную динамику отложенным спросом на фоне стабилизации экономической ситуации в стране.

По данным аналитиков Frank RG, в январе 2024 года выдача ипотеки сократился на 66% по сравнению с предыдущим месяцем. В физических объемах выдача составила 274,9 миллиарда рублей. В годовом выражении падение составило всего 3%. Снижение спроса на ипотеку эксперты объясняют высокой ключевой ставкой Центробанка в 16% годовых.