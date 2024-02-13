«Люди теряют всё»: ЦБ начал «неравную» борьбу с долговой нагрузкой населения
Россиянам стали чаще отказывать в кредитах, хотя ранее долговая нагрузка населения уже достигла пика.
Российские банки стали чаще отказывать россиянам в потребительских кредитах. На данный момент отклоняется две трети всех заявок.
ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА «КРЕДИТНОГО ПУЗЫРЯ»?
Текущие данные демонстрируют наибольшее число отказов в выдаче ссуд с первой половины 2023 года. Уточняется, что в октябре 2023 года Центробанк установил лимит по выдаче потребительских займов для клиентов с долговой нагрузкой 50–80%. После этого банки с универсальной лицензией могли предоставлять таким заемщикам лишь треть от всех выданных ссуд.
При этом ранее регулятор уже сообщал, что кредитный портфель россиян в 2023 году вырос на 6 триллионов рублей. Подобный прирост оказался рекордным за все время ведения статистики. С января по октябрь 2022 года общий кредитный портфель россиян подрос только на 1,7 триллиона рублей.
Экономист Василий Колташов в интервью НСН также сообщил, что высокая долговая нагрузка россиян остается важной проблемой экономики страны.
«Осенью прошлого года 21 миллион человек не могли справляться с долгами. Вместо накоплений люди теряют всё, их нужно вновь побудить копить. Но для этого важно держать стабильный курс национальной валюты», - пояснил он.
Эксперт добавил, на фоне обвала курса рубля на 90% населению России нет смысла использовать что депозиты под 13-15% годовых.
Однако говорить о «кредитном пузыре» в России пока не приходится. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что средний российский заемщик тратит на выплаты по потребительским кредитам 40-45% дохода.
«У работающих россиян также есть доходы от бизнеса, самозанятости, инвестиций или просто случайные нестабильные поступления. Пока с этой точки зрения угроза «кредитного пузыря» не очень высока, но так не может продолжаться бесконечно», — уточнил экономист.
Тревожным звонком он также назвал и число личных банкротств. Так в 2023 году российские суды признали банкротами более 350 тысяч россиян. Несмотря на то, что темпы прироста признания банкротом снижаются третий год подряд, на данный момент более миллиона россиян уже признали себя таковыми.
Также отмечается, что в 2023 году стали чаще гасить потребительские кредиты досрочно. Доля таких погашений по итогу 12 месяцев составила 21%, против 18% в 2022. За прошлый год россияне досрочно погасили более 11 миллионов кредита. Среди основных причин подобной тенденции эксперты выделяют низкую ключевую ставку Центробанка (ЦБ), которая наблюдалась большую часть 2023 года. Это позволило увеличить активность рефинансирования.
Параллельно в России обсуждают ужесточение ответственности для банков за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе займов. В случае принятия инициативы штрафы на неправильное указание ПСК в рекламе займов могут вырасти вдвое и составить от 40 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей – для банков.
В попытке снизить долговую нагрузку россиян Центробанк среди прочего намерен рассмотреть введение предельной суммы бесплатной рассрочки в сервисах BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Как сообщает РБК со ссылкой на регулятора, соответствующие поправки в законодательство планируют разработать к 1 июня 2024 года.
При этом рассматривается две модели. Платную рассрочку признают потребительским кредитом и будут регулировать ее, как и любое другое потребительское кредитование. Информация о подобных займах также будет передаваться в бюро кредитных историй (БКИ). Впрочем, представители рынка уже выступили против подобной инициативы.
Вторая модель бесплатной рассрочки предполагает, что услугу будут предоставлять специализированные операторы рассрочки. Регулятор со своей стороны создаст реестр таких операторов. Также в этом случае допускается введение определенных ограничений на сделки. На данный момент в качестве максимального единовременного объема покупок с оплатой частями у одного покупателя рассматривается пороговый диапазон в 60–80 тысяч рублей.
ИПОТЕЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Аналогичные тенденции наблюдаются и в ипотечном кредитовании. Около 60% ссуд, выданных россиянам в 2023 году, пришлось именно на ипотеку. Специалисты объясняют подобную динамику отложенным спросом на фоне стабилизации экономической ситуации в стране.
По данным аналитиков Frank RG, в январе 2024 года выдача ипотеки сократился на 66% по сравнению с предыдущим месяцем. В физических объемах выдача составила 274,9 миллиарда рублей. В годовом выражении падение составило всего 3%. Снижение спроса на ипотеку эксперты объясняют высокой ключевой ставкой Центробанка в 16% годовых.
В феврале 2024 года средняя стоимость квартир в новостройках в России выросла на 1,5% относительно показателей января, хотя спрос на подобное жилье снизился на 11,5%. С начала февраля 2024 года аналитики также зафиксировали массовое снижение цен в объявлениях о продаже вторичного жилья.
По словам вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, банки стали в два раза чаще отказывать россиянам в ипотечных кредитах после введения мер Центробанка по улучшению качества заемщиков. В беседе с НСН она также заявила, что в 2024 году будет наблюдаться замедление роста выдачи ипотечных кредитов.
«В частности, первоначальный взнос повысился до 30%, это отсекает часть клиентов. Второе – если у клиента слишком большое соотношение кредит-залог. То есть, если на выплаты ипотечного кредита приходится до 80% от его дохода, то ЦБ считает, что это рискованный заемщик и требует от банка увеличить резервирование в специальный фонд, из-за чего банку невыгодно работать с таким заемщиком. Уже сейчас фиксируется, что количество одобренных заемщиков упало в два раза. То есть, банки отказывают в два раза чаще. Такая тенденция будет продолжаться», - сказала Радченко.
Активно обсуждается и вопрос льготных программ. Так, правительство России намерено продлить семейную ипотеку, средний платеж по которой по итогам 2023 года увеличился на 18%, до 34,5 тысяч рублей в месяц. Министерство финансов России также поддержало увеличение лимитов по IT-ипотеке.
В свою очередь член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с НСН предположил, что спрос на новостройки в России будет сокращаться из-за «прижатой» льготной ипотеки.
«Учитывая, что сейчас одна ипотека в одни руки, понятно, что инвестиционную покупку за счет льготной ипотеки тоже можно вычеркнуть. Однако не нужно думать, что за этим последует снижение цены. Чтобы было снижение цены, нужно говорить о том, что рынок у нас конкурентный, а у нас рынок новостроек сильно монополизирован. Этап падения цен в 2022 году мы прошли, теперь будем сидеть на этапе стабилизации цены, дальше возможен рост», - заявлял он.
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