Кредитный портфель россиян в 2023 году вырос на рекордные 6 триллионов рублей

Уточняется, что подобный прирост оказался рекордным за все время ведения статистики. С января по октябрь 2022 года общий кредитный портфель россиян подрос только на 1,7 трлн рублей. Годом ранее прирост за аналогичный период составил 4,1 трлн рублей.

Около 60% ссуд, выданных россиянам в 2023 году, пришлось на ипотеку, рассказали изданию в пресс-службе Центробанка. Среди причин подобной динамики специалисты выделяют отложенный спрос на фоне стабилизации экономической ситуации в стране и низкие ставки кредитов. До июля 2023 года ключевая оставалась на уровне 7,5% годовых, сообщают «Известия» со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Анну Землянову.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова рассказал, что с 2025 года россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, сообщает «Радиоточка НСН».

