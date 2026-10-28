Слишком поздно: Дизельная сделка не спасет Трампа от провала на выборах
Сегодня на стороне Демократической партии США симпатии жителей даже таких традиционных оплотов республиканцев, как Техас, Аляска, Айова и Канзас, сказал НСН Малек Дудаков.
По всей видимости, грядущие выборы в Конгресс станут провальными для Республиканской партии США, это объясняется низкими рейтингами американского лидера Дональда Трампа, обострением топливного кризиса и обещаниями президента США возобновить войну с Ираном. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Выборы в обе палаты Конгресса США состоятся 3 ноября, при этом новый состав приступит к работе 3 января. В преддверии выборов Дудаков, оценивая шансы республиканцев на победу, заявил, что последние политические шаги президента-республиканца Дональда Трампа не успеют помочь им в борьбе с демократами.
«Администрация Трампа в последний момент устроила довольно необычные движения во внешней политике, в частности, заключила дизельную сделку с Россией для того, чтобы понизить цены на топливо внутри США и спасти положение республиканцев на грядущих выборах в Конгресс. Мы видим, что особого эффекта эта сделка пока не принесла по той причине, что слишком поздно она была заключена. Первый российский танкер с дизелем, скорее всего, достигнет берегов Америки только 7 ноября, то есть эффект проявится уже после выборов. Скорее всего, он будет, цены упадут, но республиканцам на выборах это уже не поможет. На текущий момент у демократов общенациональное преимущество в районе 9-10 пунктов. Это позволяет им легко получить большинство в нижней палате Конгресса, вопрос лишь в том, победят ли они “на тоненького” или разгромно. Думаю, что ответ на этот вопрос мы узнаем уже после подсчета голосов», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН добавил, что, согласно опросам, симпатии американцев на стороне демократов сегодня даже в штатах, которые традиционно голосуют за республиканцев.
«Второй момент — это выборы в Сенат. Здесь все зависит от явки и работы с электоратом в конкретных штатах. Здесь тоже у демократов довольно серьезное преимущество, они впереди и в опросах, и в динамике раннего голосования в таких традиционно колеблющихся штатах, как Северная Каролина, Мэн, Джорджия и Огайо. При этом они создают республиканцам проблемы и в традиционных республиканских бастионах, таких, как Техас, Аляска, Айова и Канзас. В Канзасе демократы в последний раз побеждали в сенатской гонке в 1932 году. В Техасе тоже демократы не побеждали сорок лет. Это в первую очередь связано с низкими рейтингами Трампа и обострением топливного кризиса», — отметил американист.
Не на руку республиканцам играют и заявления Трампа касательно возможной «короткой интенсивной военной кампании» в отношении Ирана после выборов в Конгресс, подчеркнул Дудаков.
«Заявления Трампа по поводу войны против Ирана сразу после выборов тоже, скорее всего, работают против республиканцев, потому что эта война очень непопулярна в американском обществе. Конечно, обещания ее возобновить будут встречены тоже очень негативно. Так что ситуация сейчас складывается для республиканцев не лучшим образом. Они, конечно, надеются на то, что им хотя бы удастся сохранить большинство в Сенате, но, учитывая нынешние электоральные тренды, возможно, что и это уже им не светит. А в случае потери контроля над обеими палатами Конгресса Трампа на следующий год будут ждать расследование и импичмент. Ему демократы начнут создавать очень много проблем», — указал собеседник НСН.
Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен выплатить по $1 млн каждому, кто проинформирует о махинациях на прошедших и предстоящих выборах в стране.
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