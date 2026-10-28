По всей видимости, грядущие выборы в Конгресс станут провальными для Республиканской партии США, это объясняется низкими рейтингами американского лидера Дональда Трампа, обострением топливного кризиса и обещаниями президента США возобновить войну с Ираном. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Выборы в обе палаты Конгресса США состоятся 3 ноября, при этом новый состав приступит к работе 3 января. В преддверии выборов Дудаков, оценивая шансы республиканцев на победу, заявил, что последние политические шаги президента-республиканца Дональда Трампа не успеют помочь им в борьбе с демократами.

«Администрация Трампа в последний момент устроила довольно необычные движения во внешней политике, в частности, заключила дизельную сделку с Россией для того, чтобы понизить цены на топливо внутри США и спасти положение республиканцев на грядущих выборах в Конгресс. Мы видим, что особого эффекта эта сделка пока не принесла по той причине, что слишком поздно она была заключена. Первый российский танкер с дизелем, скорее всего, достигнет берегов Америки только 7 ноября, то есть эффект проявится уже после выборов. Скорее всего, он будет, цены упадут, но республиканцам на выборах это уже не поможет. На текущий момент у демократов общенациональное преимущество в районе 9-10 пунктов. Это позволяет им легко получить большинство в нижней палате Конгресса, вопрос лишь в том, победят ли они “на тоненького” или разгромно. Думаю, что ответ на этот вопрос мы узнаем уже после подсчета голосов», — сказал Дудаков.