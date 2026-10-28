РФС: Сборная России может сыграть с Парагваем до июня 2027 года

Товарищеский матч сборных России и Парагвая может состояться до лета 2027 года. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

РФС: Товарищеский матч между Россией и Парагваем отменен

Игра должна была пройти в Москве в марте 2024 года, однако её отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Митрофанов отметил, что парагвайцы «хотят сыграть матч в России».

«С Парагваем мы договариваемся следующим образом: либо мы проведем матч до июньского окна включительно, либо отменяем его», - добавил он.

Ранее в РФС рассказали, что 17 ноября в Краснодаре пройдёт товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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