РФС: Сборная России может сыграть с Парагваем до июня 2027 года

Игра должна была пройти в Москве в марте 2024 года, однако её отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Митрофанов отметил, что парагвайцы «хотят сыграть матч в России».

«С Парагваем мы договариваемся следующим образом: либо мы проведем матч до июньского окна включительно, либо отменяем его», - добавил он.

Ранее в РФС рассказали, что 17 ноября в Краснодаре пройдёт товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

