РФС: Сборная России может сыграть с Парагваем до июня 2027 года
Товарищеский матч сборных России и Парагвая может состояться до лета 2027 года. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Игра должна была пройти в Москве в марте 2024 года, однако её отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
Митрофанов отметил, что парагвайцы «хотят сыграть матч в России».
«С Парагваем мы договариваемся следующим образом: либо мы проведем матч до июньского окна включительно, либо отменяем его», - добавил он.
Ранее в РФС рассказали, что 17 ноября в Краснодаре пройдёт товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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