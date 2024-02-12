«Чехарда и спектакль!»: От ЦБ ждут «сигнального» снижения ключевой ставки

Центробанк на ближайшем заседании понизит ключевую ставку на полпроцента либо сохранит ее на прежнем уровне, однако этот показатель не является ключевым для отражения ситуации в экономике, заявил в беседе с НСН экономист Василий Колташов.

Банк России проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке 16 февраля. Представители банков и инвестиционных компаний предположили, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне - 16% годовых. Однако Колташов заметил, что в ходе заседания может быть принято и другое решение.

«На мой взгляд, банк России либо не изменит ставку, либо понизит ее на половину процентных пункта. Инфляция вроде бы остановлена, можно рапортовать о том, что создались условия для снижения ставки. Это позволит поддержать кредитную активность экономики. Хотя снижение будет скорее сигнальным, и покажет, что подобное возможно в дальнейшем. В то же время есть вероятность, что подтвердится намек главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что ставка не изменится, и что высокая ставка надолго», - заявил он.