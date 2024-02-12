«Чехарда и спектакль!»: От ЦБ ждут «сигнального» снижения ключевой ставки
Понижение ключевой ставки Центробанка даже на 2-3 процентных пункта не улучшит ситуацию в экономике, для этого важно сначала обеспечить устойчивый курс рубля, рассказал НСН экономист Василий Колташов.
Центробанк на ближайшем заседании понизит ключевую ставку на полпроцента либо сохранит ее на прежнем уровне, однако этот показатель не является ключевым для отражения ситуации в экономике, заявил в беседе с НСН экономист Василий Колташов.
Банк России проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке 16 февраля. Представители банков и инвестиционных компаний предположили, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне - 16% годовых. Однако Колташов заметил, что в ходе заседания может быть принято и другое решение.
«На мой взгляд, банк России либо не изменит ставку, либо понизит ее на половину процентных пункта. Инфляция вроде бы остановлена, можно рапортовать о том, что создались условия для снижения ставки. Это позволит поддержать кредитную активность экономики. Хотя снижение будет скорее сигнальным, и покажет, что подобное возможно в дальнейшем. В то же время есть вероятность, что подтвердится намек главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что ставка не изменится, и что высокая ставка надолго», - заявил он.
По словам собеседника НСН, снижение ключевой ставки на половину процентных пункта или даже на два-три пункта ничего принципиально не изменит. Для улучшения ситуации в экономике важно укрепить курс национальной валюты и снять с населения часть долговой нагрузки, считает он.
«Осенью прошлого года 21 миллион человек не могли справляться с долгами. Вместо накоплений люди теряют всё, их нужно вновь побудить копить. Но для этого важно держать стабильный курс. Банк России вел себя очень странно в 2023 году. Он повышал ставку, а рубль обваливался на дорожающей нефти. Набиуллина ничего толком не могла объяснить. Была рассогласованность с Минфином: банк России начинал продавать валюту, чтобы поддержать рубль, а министерство заявляло, что будет ее покупать. Эта чехарда должна уйти навсегда. Важно, чтобы рубль не падал больше. Иначе игра с повышением ставки превратится в позорный спектакль. Какой смысл получать 13-15% депозита за год, если рубль обваливается на 90%? Такого быть больше не должно никогда», - добавил экономист.
Эксперт также напомнил, что в нулевые годы банки России объясняли накопление резервов необходимостью обеспечить устойчивый курс национальной валюты. В дальнейшем такой практики не придерживались в течение 15 лет. Сегодня также важно новые механизмы поддержки курса национальной валюты.
«Здесь нужно взаимодействовать с правительством и президентом, чтобы достичь обязательной продажи валютной выручки всеми компаниями-экспортерами. Валютная выручка должна продаваться, нам нужен устойчивый курс. Не должно быть такой ситуации, что все играют против рубля, а население все время проигрывает. А банк России при этом ничего не может объяснить, только рассказывает, что повышает ставку для борьбы с инфляцией. Это очень смешно, необходимы другие механизмы», - резюмировал Колташов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. В связи с этим глава государства отметил совместные действия правительства и Банка России, передает «Радиоточка НСН».
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