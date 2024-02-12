Ипотеку «прижало»: Россиян предупредили о росте цен на новостройки
Спрос на новостройки в определенном смысле будет сокращен и перейдет, скорее, в семейную и IT-ипотеку, отметил Константин Барсуков.
Спрос на новостройки в России будет сокращаться из-за «прижатой» льготной ипотеки, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в интервью НСН. При этом, по его словам, сейчас идет период стабилизации цен на недвижимость, а дальше возможен их рост.
Ранее сообщалось, что, несмотря на снижение активности покупателей первичной недвижимости, ее средняя стоимость в России продолжает расти: за месяц новостройки на крупнейших региональных рынках подорожали на 1,5%. Самый выраженный рост средней стоимости жилья за месяц зафиксировали в Нижнем Новгороде — на 4,7%, до 200,3 тысячи рублей за «квадрат», а также в Омске и Саратове. Барсуков отметил, что снижения цен ожидать в ближайшей перспективе не стоит.
«В Москве ожидается снижение спроса, учитывая, что первичный рынок сильно зависит от льготной ипотеки, а она «прижата». То есть, если в регионах лимит могут и не заметить по сумме кредита, то в московском регионе, очевидно, он будет замечен. Соответственно, спрос на новостройки в определенном смысле будет сокращен и перейдет, скорее, в семейную и IT-ипотеку. Учитывая, что сейчас одна ипотека в одни руки, понятно, что инвестиционную покупку за счет льготной ипотеки тоже можно вычеркнуть. Однако не нужно думать, что за этим последует снижение цены. Чтобы было снижение цены, нужно говорить о том, что рынок у нас конкурентный, а у нас рынок новостроек сильно монополизирован. Этап падения цен в 2022 году мы прошли, теперь будем сидеть на этапе стабилизации цены, дальше возможен рост», - сказал Барсуков.
Он также рассказал, что на рынке новостроек есть много возможностей для манипуляции ценой.
«У нас новостройки по мере готовности растут в цене, есть определенная величина. Условно, от котлована до конца постройки рост может составить 10-15% чисто на этом факторе… А, например, цена выросла на 5% за это период. Это рост или падение цены? На мой взгляд, это падение. У новостроек очень много возможностей манипуляции ценой», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН рассказала, что спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, передает «Радиоточка НСН».
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