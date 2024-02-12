Ипотеку «прижало»: Россиян предупредили о росте цен на новостройки

«В Москве ожидается снижение спроса, учитывая, что первичный рынок сильно зависит от льготной ипотеки, а она «прижата». То есть, если в регионах лимит могут и не заметить по сумме кредита, то в московском регионе, очевидно, он будет замечен. Соответственно, спрос на новостройки в определенном смысле будет сокращен и перейдет, скорее, в семейную и IT-ипотеку. Учитывая, что сейчас одна ипотека в одни руки, понятно, что инвестиционную покупку за счет льготной ипотеки тоже можно вычеркнуть. Однако не нужно думать, что за этим последует снижение цены. Чтобы было снижение цены, нужно говорить о том, что рынок у нас конкурентный, а у нас рынок новостроек сильно монополизирован. Этап падения цен в 2022 году мы прошли, теперь будем сидеть на этапе стабилизации цены, дальше возможен рост», - сказал Барсуков.

Он также рассказал, что на рынке новостроек есть много возможностей для манипуляции ценой.

«У нас новостройки по мере готовности растут в цене, есть определенная величина. Условно, от котлована до конца постройки рост может составить 10-15% чисто на этом факторе… А, например, цена выросла на 5% за это период. Это рост или падение цены? На мой взгляд, это падение. У новостроек очень много возможностей манипуляции ценой», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН рассказала, что спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, передает «Радиоточка НСН».

