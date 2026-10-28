Самой распространенной причиной смерти в России являются сердечно-сосудистые заболевания, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что отечественная медицина не должна идти только по пути лечения острых сердечно-сосудистых ситуаций, однако отодвигать решение проблемы такого рода болезней второй план нельзя. Кондрахин отметил, что сердце — крайне уязвимый орган, и каждый человек на планете находится в группе риска по ССЗ.

«Сердце — это единственный орган, который работает, начиная с внутриутробного развития, к тому же непарный. Поэтому любое заболевание, связанное с сердцем, фатально. Когда мы говорим о сердечно-сосудистой патологии, мы подразумеваем инфаркт, как самое опасное, или нарушение ритма. Но у нас есть болезни, связанные со стрессом. Это фактор, с которым надо уметь работать, а у нас никого не учат, как работать с этим фактором. Максимум, что мы умеем — это стресс заедать, это приводит к ожирению. Ожирение приводит к нарушению липидного обмена и заболеванию сердца — круг замкнулся! Суда же подключаем гипертоническую болезнь. Плюс у нас есть заболевания сердца самостоятельные, воспалительные: осложнения после гриппа, миокардиты, различные состояния, связанные с бактериями. Есть болезни, которые сами по себе нарушают работу сердца, как мышцы. Есть хронические болезни, которые тоже влияют на сердце. Прием лекарств влияет на сердце. Когда мы говорим смерти от сердечно-сосудистой патологии — это не только инфаркт. Это большая проблема, и она не укладывается только в какую-то одну болезнь. Это многофакторная история, и, на мой взгляд, она всегда будет мейнстримовая», — пояснил медик.

При этом он подчеркнул, что в последние годы кардиохирургия шагнула далеко вперед, и со многими болезнями врачи научились бороться.