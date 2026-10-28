Кардиолог раскрыл, как снизить риски болезней сердца
Медицина осваивает методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако их перечень так обширен, что еще долгие годы патологии такого рода будут мейнстримом, заявил НСН Андрей Кондрахин.
Сердечно-сосудистые проблемы — это не только инфаркт, а причин, вызывающих проблемы с сердцем бывает множество, однако медицина в плане диагностики и лечения шагнула далеко вперед, а диспансеризация, ИИ и умные устройства позволяют отслеживать изменения и вовремя предпринимать профилактические меры, объяснил НСН врач кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин.
Самой распространенной причиной смерти в России являются сердечно-сосудистые заболевания, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что отечественная медицина не должна идти только по пути лечения острых сердечно-сосудистых ситуаций, однако отодвигать решение проблемы такого рода болезней второй план нельзя. Кондрахин отметил, что сердце — крайне уязвимый орган, и каждый человек на планете находится в группе риска по ССЗ.
«Сердце — это единственный орган, который работает, начиная с внутриутробного развития, к тому же непарный. Поэтому любое заболевание, связанное с сердцем, фатально. Когда мы говорим о сердечно-сосудистой патологии, мы подразумеваем инфаркт, как самое опасное, или нарушение ритма. Но у нас есть болезни, связанные со стрессом. Это фактор, с которым надо уметь работать, а у нас никого не учат, как работать с этим фактором. Максимум, что мы умеем — это стресс заедать, это приводит к ожирению. Ожирение приводит к нарушению липидного обмена и заболеванию сердца — круг замкнулся! Суда же подключаем гипертоническую болезнь. Плюс у нас есть заболевания сердца самостоятельные, воспалительные: осложнения после гриппа, миокардиты, различные состояния, связанные с бактериями. Есть болезни, которые сами по себе нарушают работу сердца, как мышцы. Есть хронические болезни, которые тоже влияют на сердце. Прием лекарств влияет на сердце. Когда мы говорим смерти от сердечно-сосудистой патологии — это не только инфаркт. Это большая проблема, и она не укладывается только в какую-то одну болезнь. Это многофакторная история, и, на мой взгляд, она всегда будет мейнстримовая», — пояснил медик.
При этом он подчеркнул, что в последние годы кардиохирургия шагнула далеко вперед, и со многими болезнями врачи научились бороться.
Мурашко также указал на снижение летальности от ССЗ в российских клиниках благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Кондрахин подтвердил, что нейросети помогают медикам, и объяснил, как это работает.
«Мы потихонечку переводим данные в систему искусственного интеллекта, что позволяет врачу уйти от рутины. Что такое артериальное давление? Это две цифры. А цифры можно завести в столбик, столбик можно завести в статистику — и вот мы уже имеем статистический анализ давления у конкретного человека за определенный период. Мы можем увидеть, развивается у него гипертоническая болезнь или нет, или она уже имеется. Пульс — это тоже цифра, холестерин — цифра. Условные Иванов, Петров, Сидоров сдают анализы, и это все попадает в общую базу данных, и искусственный интеллект автоматически обрабатывает и выдает: у Иванова за последние три года вырос холестерин, это говорит о том, что мне уже надо начинать проводить его профилактику. У Петрова ничего не поменялось, а у Сидорова, наоборот, все снизилось, то есть он послушал меня и стал выполнять мои назначения. Это профилактика. Это мы взяли поликлинику, а если мы возьмем стационар, например, реанимационную койку, есть очень много показателей, которые врач должен отслеживать. А коек в отделении восемь-десять, и у каждого свои цифры. ИИ позволяет нам предотвратить развитие осложнений и быть быстрее, чем болезнь развивается», — поделился собеседник НСН.
Он добавил, что для этого у системы должен быть достаточный объем данных пациента за длительный период, чтобы отслеживать динамику. Соответственно, необходимо регулярно посещать врачей, проходить диспансеризацию и, в том числе, отслеживать свои показатели самостоятельно при помощи умных устройств.
«Отслеживание данных должно быть на постоянной основе. Если набирается статистика, что есть тенденция к заболеванием, сдвиг какой-то, тут уже идешь к специалисту, какая это болезнь, уже разбирается он. Для этого и придумана как раз диспансеризация. Я могу больше сказать, мы теперь и сами можем сделать цифровой дневник. Есть много приложений, вы выбираете, что вы хотите отслеживать, все гаджеты уже имеют связь Bluetooth, которые могут сбрасывать данные на платформу. Включаете программу, взвешиваетесь — умные весы закинули данные в телефон, померили давление, сахар — закинули в телефон. Программа обрабатывает эти данные, и вам, например, приложение пишет, что поднялся сахар или давление, либо еще что-то. Многие приложения дают возможность общаться с лечащим врачом, вы можете ему файл с данными послать», — рассказал Кондрахин.
Ранее Андрей Кондрахин перечислял НСН симптомы, которые могут указывать на гипертонию, он посоветовал после 35 лет раз в год проходить диспансеризацию и следить за артериальным давлением.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предупредили о магазинах-подделках перед «Чёрной пятницей»
- Почему автосервисы остаются без новых кадров
- «Ответственность как у хирурга»: Профессию автомеханика призвали популяризировать
- Орешкин рассказал о дедолларизации российской внешней торговли
- Точность диагностики: Где в медицине применяется искусственный интеллект
- В режиме выживания: Названы барьеры для развития автосервисов
- Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
- Кардиолог раскрыл, как снизить риски болезней сердца
- «Станем мировыми лидерами»: Как автосервисы переживают тяжелый период
- Журнал Rolling Stone назвал лучшие рок-хиты XXI века