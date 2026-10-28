В азиатскую сказку попали: Во сколько обойдется поездка в Узбекистан
Люди выбирают Ближнее зарубежье на период коротких праздников, чтобы не устать в полете, а цены тоже вполне приятные, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Туристы летят в Узбекистан из-за комфортного расстояния и разнообразия предложений, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
Узбекистан стал самым быстрорастущим направлением в период школьных каникул и Дня народного единства. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на гостиничную сеть AZIMUT Hotels, на начало ноября количество бронирований в отелях сети в Ташкенте увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ноябрьский отдых в этом году сместился на неделю до Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, и в сторону выходных, следующих за государственным праздником. Пик бронирований в Ташкенте приходится на период 26 – 31 октября и 5 – 8 ноября.
По словам Арзуманова, причины всплеска интереса к Узбекистану две: расстояние и уровень гостеприимства.
«Ближнее зарубежье очень популярно на праздничные даты, прежде всего потому, что праздники короткие. Никто не поедет условно в Китай на четыре-пять дней, потому что лететь 10 часов, людям не хочется летать так долго. Они не отдохнут так, а устанут. А Узбекистан, Армения, Грузия – это насыщенная экскурсионная программа, там интересно, там есть гастрономические и исторические туры. Узбекистан сам по себе не только на эти праздники растет, он в целом за этот год показал очень хороший рост. Появилось много предложений с турами. Плюс у Узбекистана богатая история, Тамерлан, опять же. Люди хотят посмотреть на азиатскую сказку. Да и города там сами по себе компактные. Ту же Бухару можно посмотреть за один день», – рассказал Арзуманов.
Эксперт рассказал, что и по ценам слетать в Узбекистан будет выгоднее, чем, например, в Стамбул.
«В З5-40 тысяч рублей на человека будет обходиться экскурсионный тур на три ночи», – уточнил Арзуманов.
Помимо Узбекистана, Армении и Грузии, добавил эксперт, популярностью в поездках на небольшой срок пользуется и Белоруссия.
«Туда кто-то и на шоппинг ездит. Да и гастрономический тур там такой, что можно очень хорошо поесть. В Белоруссии очень вкусно кормят, а цены недорогие», – отметил Арзуманов.
Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что под Новый год российским туристам не стоит ждать горящих туров. Причем касается это не только путешествий за границу, но и по стране.
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