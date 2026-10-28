Туристы летят в Узбекистан из-за комфортного расстояния и разнообразия предложений, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Узбекистан стал самым быстрорастущим направлением в период школьных каникул и Дня народного единства. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на гостиничную сеть AZIMUT Hotels, на начало ноября количество бронирований в отелях сети в Ташкенте увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ноябрьский отдых в этом году сместился на неделю до Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, и в сторону выходных, следующих за государственным праздником. Пик бронирований в Ташкенте приходится на период 26 – 31 октября и 5 – 8 ноября.

По словам Арзуманова, причины всплеска интереса к Узбекистану две: расстояние и уровень гостеприимства.