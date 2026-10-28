Сеть «Читай-город» потратила 100 млн рублей на уничтожение запрещенных книг
Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город» — «Буквоед» за последние годы потратила на снятие с продажи и уничтожение несоответствующих российским законам книг около 100 млн рублей. Об этом РБК рассказал глава компании Александр Брычкин.
Он пояснил, что такие издания нельзя просто вернуть на склад. Также нельзя выкинуть на помойку, так как это токсичные отходы. Поэтому поставщик услуг на камеру уничтожает книги через промышленный шредер.
«Нам никто не компенсирует затраты на то, что мы это снимаем с полки, что отправляем обратно на склад, что всё это едет каким-то транспортом, а потом на складе обрабатывается. Из всего этого складываются... достаточно большие затраты», — отметил Брычкин.
Также он добавил, что после соответствующего уведомления от Российского книжного союза книгу снимают с продажи «до момента наступления ясности».
Ранее экс-гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый заявил «Радиоточке НСН», что российские библиотеки должны сохранять в своих фондах книги всех авторов вне зависимости от их нынешнего статуса.
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