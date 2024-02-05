СМИ: В России намерены увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов
В России могут ужесточить ответственность для банков за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе займов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Уточняется, что в случае принятия инициативы штрафы на неправильное указание ПСК в рекламе займов могут вырасти вдвое и составить от 40 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей – для банков.
Как сообщает издание, соответствующий законопроект подготовил Минюст РФ. Ответственность также планируют распространить на требование отображать диапазон ПСК в любой рекламе, если в ней не упоминается процентная ставка по кредиту.
С 23 октября 2023 года в России действуют более жесткие требования к рекламе кредитных продуктов. Финансовые организации обязали указывать рядом с привлекательной ставкой по займу полную стоимость кредита с учетом дополнительных расходов, включая страховку. Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью «Радиоточке НСН» выразил уверенность, что поправки в законодательство не приведут к снижению объема выданных кредитов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru