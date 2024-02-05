СМИ: В России намерены увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов

Уточняется, что в случае принятия инициативы штрафы на неправильное указание ПСК в рекламе займов могут вырасти вдвое и составить от 40 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей – для банков.

Как сообщает издание, соответствующий законопроект подготовил Минюст РФ. Ответственность также планируют распространить на требование отображать диапазон ПСК в любой рекламе, если в ней не упоминается процентная ставка по кредиту.

С 23 октября 2023 года в России действуют более жесткие требования к рекламе кредитных продуктов. Финансовые организации обязали указывать рядом с привлекательной ставкой по займу полную стоимость кредита с учетом дополнительных расходов, включая страховку. Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью «Радиоточке НСН» выразил уверенность, что поправки в законодательство не приведут к снижению объема выданных кредитов.

