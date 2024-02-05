Охладите желание: Покупка жилья в России перестает быть выгодной
Банки стали вдвое чаще отказывать в выдаче кредита из-за более тщательной проверки клиентов, сказала НСН Ирина Радченко.
Спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее издание РБК со ссылкой на статистику «Дом.РФ» сообщило, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. В Москве спрос упал на 36,2%, в Санкт-Петербурге — на 28,9%, в Краснодарском крае — на 16,6%. Радченко пояснила, с чем связана такая тенденция.
«Во-первых, с 1 января 2024 года размер кредита в Москве и в Московской области, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области уменьшился с 12 млн рублей до 6 млн рублей. Во-вторых, минимальный первоначальный взнос подняли с 20% до 30%. В-третьих, банки существенно ужесточили требования к заемщикам. Если раньше чуть ли не три четверти кредитов выдавались людям, у которых на их погашение уходило 80% их дохода (это могло привести к обвалу банковской системы, как уже было в 2008 году), то уже в январе 2024 года банки стали вдвое чаще отказывать в выдаче кредита. Все это нужно для того, чтобы охладить рынок, ведь сейчас стоимость квадратного метра выросла почти в два раза. Жилье стало гораздо менее доступным. Что же касается Краснодарского края, то там очень большой спрос на жилье из-за климата, соответственно, идет активное строительство», — сказала Радченко.
Собеседница НСН добавила, что сегодня невыгодно покупать квартиру в качестве инвестиции или для последующей аренды.
«Понятно, что нужно будет заморачиваться с ремонтом, и не факт, что это жилье потом можно будет продать, цены могут не особенно-то и вырасти. Сдавать тоже невыгодно — четырехпроцентная рентабельность сдачи мало кого вдохновляет. Вам очень сильно повезет, если квартира выйдет на окупаемость через 16 лет. Держать деньги на депозите — тоже далеко не лучший вариант, девальвация и инфляция может превратить ваши миллионы в труху. Имеет смысл покупать квартиру, если вам действительно нужно расширять свои жилищные условия, если есть подрастающие дети, если есть понимание, что с этой квартирой делать (но не сдавать), и в данном случае для отдельных категорий я поддерживаю продление льготной ипотеки», — резюмировала она.
Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в РФ по итогам прошлого года вырос до 4,4 млн рублей, что является максимальным значением за последние 15 лет.
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