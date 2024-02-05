Охладите желание: Покупка жилья в России перестает быть выгодной

Спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее издание РБК со ссылкой на статистику «Дом.РФ» сообщило, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. В Москве спрос упал на 36,2%, в Санкт-Петербурге — на 28,9%, в Краснодарском крае — на 16,6%. Радченко пояснила, с чем связана такая тенденция.