Журнал Rolling Stone назвал лучшие рок-хиты XXI века
Американский музыкально-развлекательный журнал Rolling Stone составил список лучших рок-хитов XXI века. Всего в рейтинг попали 200 произведений, а первое место редакция отдала песне «Maps» от группы Yeah Yeah Yeahs.
Далее в списке расположились «Seven Nation Army» от The White Stripes, «Mr. Brightside» от коллектива The Killers, «Good 4 U» от Оливии Родриго и «The National Anthem» от Radiohead.
Кроме того, в первую десятку попали «I Know the End» Фиби Бриджерс, The Strokes и их «Last Nite», Jay-Z с треком «99 Problems», Arctic Monkeys с песней «I Bet You Look Good on the Dancefloor» и хит Wilco «Impossible Germany».
«Самым сложным было сократить список до 200 песен, ведь достойных исполнителей было гораздо больше, чем мы могли уместить в один список», - отметили в редакции журнала.
Ранее музыкальный продюсер Игорь Сандлер заявил «Радиоточке НСН», что для выхода на международную арену российским артистам надо записывать песни на английском языке.
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