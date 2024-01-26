Россияне смогут вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО

Нововведение призвано снизить риск оформления ссуд мошенниками в результате кражи личных данных. Потребитель сможет бесплатно и в любой момент времени ввести или снять для себя запрет на выдачу кредитов. Ограничения будут вступать в силу на следующий день после подачи заявления, а на снятие запрета потребуется 48 часов.

Предполагается, что подать заявление о добровольном отказе от получения ссуд можно будет не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Обсуждаемые изменения подтвердил СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом эксперты издания отмечают, что увеличение каналов подачи информации замедлит обработку заявок на кредит для банков. Организации будут обязаны проверить, действует ли запрет в отношении клиента

по паспортным данным и ИНН.

Ранее сообщалось, что кредитный портфель россиян в 2023 году вырос на рекордные 6 триллионов рублей. Около 60% ссуд, выданных в 2023 году, пришлось на ипотеку, передает «Радиоточка НСН».

