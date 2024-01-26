Россияне смогут вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО
Законодатели намерены упростить для россиян механизм самозапрета на кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочие версии инициативы, которая предполагает поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».
Нововведение призвано снизить риск оформления ссуд мошенниками в результате кражи личных данных. Потребитель сможет бесплатно и в любой момент времени ввести или снять для себя запрет на выдачу кредитов. Ограничения будут вступать в силу на следующий день после подачи заявления, а на снятие запрета потребуется 48 часов.
Предполагается, что подать заявление о добровольном отказе от получения ссуд можно будет не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Обсуждаемые изменения подтвердил СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
При этом эксперты издания отмечают, что увеличение каналов подачи информации замедлит обработку заявок на кредит для банков. Организации будут обязаны проверить, действует ли запрет в отношении клиента
по паспортным данным и ИНН.
Ранее сообщалось, что кредитный портфель россиян в 2023 году вырос на рекордные 6 триллионов рублей. Около 60% ссуд, выданных в 2023 году, пришлось на ипотеку, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые обнаружили новый тип звезд и назвали их «старыми курильщиками»
- Ансамбль Донских казаков подготовит новую программу к 120-летию со дня рождения Шолохова
- В Москве суд заочно арестовал уехавшего на Украину экс-адвоката Фейгина
- Посол США в Венгрии упрекнул Орбана в действиях в интересах России
- СМИ: Актер Антон Шагин вызвал полицию, получив подозрительную статуэтку
- В Москве в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб человек
- На Луне нашли валуны со странными магнитными свойствами
- Россияне смогут вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО
- СМИ: Сенатор Нарусова предложила Совету Федерации стать «министерством счастья»
- Звезда «Слова пацана» Кемстач спел с Бастой на концерте в Дубае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru