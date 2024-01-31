Треть россиян в 2023 году отказались от ненужных кредиток

По данным исследования, четверть опрошенных признались, что оформляли карту на всякий случай, поэтому не пользовались ей. В то же время каждый пятый респондент заявил, что активно использует кредитки. Наиболее заметно, на 20%, вырос интерес к подобным банковским продуктам со стороны россиян от 22 до 35 лет.

Большая часть респондентов в 2023 году отказалась от кредитных карт, чтобы улучшить кредитную историю перед получением новых ссуд. При этом доля россиян, закрывших ненужные карты в сравнении с 2022 годом выросла в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что кредитный портфель россиян за 10 месяцев 2023 года увеличился на 6 триллионов рублей и превысил 34 триллиона рублей. Подобный прирост оказался рекордным за все время ведения статистики, передает «Радиоточка НСН».



