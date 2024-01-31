Треть россиян в 2023 году отказались от ненужных кредиток
Почти треть россиян (31%) в 2023 году закрыли неиспользуемые кредитные карты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов финансового маркетплейса «Выберу.ру».
По данным исследования, четверть опрошенных признались, что оформляли карту на всякий случай, поэтому не пользовались ей. В то же время каждый пятый респондент заявил, что активно использует кредитки. Наиболее заметно, на 20%, вырос интерес к подобным банковским продуктам со стороны россиян от 22 до 35 лет.
Большая часть респондентов в 2023 году отказалась от кредитных карт, чтобы улучшить кредитную историю перед получением новых ссуд. При этом доля россиян, закрывших ненужные карты в сравнении с 2022 годом выросла в 1,5 раза.
Ранее сообщалось, что кредитный портфель россиян за 10 месяцев 2023 года увеличился на 6 триллионов рублей и превысил 34 триллиона рублей. Подобный прирост оказался рекордным за все время ведения статистики, передает «Радиоточка НСН».
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