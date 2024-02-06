СМИ: Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно
Россияне в 2023 году стали чаще гасить потребительские кредиты досрочно. Доля таких погашений по итогу 12 месяцев составила 21% против 18% в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
По итогу 2023 года россияне досрочно погасили более 11 миллионов кредита. В 2022 году показатель составлял 6,8 миллиона, таким образом за год он увеличился на 63,5%, сообщает газета.
Среди основных причин подобной тенденции эксперты издания выделяют низкую ключевую ставку Центробанка (ЦБ), которая наблюдалась большую часть 2023 года. Это позволило увеличить активность рефинансирования, подняв и долю досрочных погашений.
В первой половине 2023 года ставка ЦБ оставалась на уровне 7,5%. С конца июля регулятор начал повышать ее для сдерживания инфляции. В декабре ключевая ставка выросла до 16% годовых.
Ранее сообщалось, что общий объем ссуд россиян за 10 месяцев 2023 года увеличился на 6 триллионов рублей и превысил 34 триллиона рублей. Подобный прирост оказался рекордным за все время ведения статистики, передает «Радиоточка НСН».
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