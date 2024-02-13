СМИ: Банки отклоняют две из трех заявок на потребительские кредиты

Уточняется, что в первой половине 2023 года банки смягчали условия выдачи займов, одобряя в августе каждый второй запрос на потребительский кредит. Однако затем число отказов резко возросло. Эксперты издания объясняют подобную тенденцию тем, что в четвертом квартале года вступили в силу новые макропруденциальные ограничения Центробанка.

Регулятор установил лимит по выдаче потребительских займов для клиентов с долговой нагрузкой 50–80%. Банки с универсальной лицензией в этом случае могли предоставлять заемщикам треть от всех выданных ссуд. Также Центробанк снизил порог до 5% по выдаче кредитов наличными россиянам с долговой нагрузкой больше 80%.

Как сообщает газета со ссылкой на управляющего директора «Финуслуг» Игоря Алутина, в России сохраняются риски высокой закредитованности населения. В январе 2024 года выдачи розничных ссуд держались на уровне прошлого года, хотя ключевая ставка существенно изменилась, подчеркнул спикер.

Ранее также сообщалось, что по итогу 2023 года россияне досрочно погасили более 11 миллионов кредита. Доля таких погашений за 12 месяцев года составила 21%, передает «Радиоточка НСН».

