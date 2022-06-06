СМИ: США не смягчат антироссийские санкции в рамках сделки по экспорту зерна

По данным издания, ООН пытается договориться с Россией относительно того, чтобы Киев смог возобновить экспорт зерна через Черное море. При этом американские власти не согласятся на сделку, при которой на Россию прекратится какое-либо экономическое давление.

Власти США также намерены продолжить поставки вооружений Украине, рассчитывая, что это позволит возобновить экспорт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что самый простой способ вывоза зерна из Украины через Белоруссию, однако для этого надо снять санкции с Минска.

На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

