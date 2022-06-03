Сенаторы США призвали ввести санкции против большего числа россиян
Ряд американских сенаторов призвала ввести санкции против большего числа россиян из-за военных действий на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Письмо с таким призывом было направлено главе Минфина США Джаннет Йеллен. В документе сенаторы пишут о необходимости санкций в отношении чиновников более низкого ранга, «которые содействуют вторжению РФ на Украину».
В письме также предлагается рассмотреть список, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией (запрещен в РФ за экстремизм). В списке значится более 6 тысяч лиц, в отношении которых предлагается введение ограничений.
Подписи под письмом поставили сенаторы как от республиканской, так и от демократической партий.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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