Евродепутат: санкции против Москвы втягивают ЕС в экономическую катастрофу

Политика Европейского союза относительно санкций против Москвы губительно влияет на экономику европейских государств и не находит поддержки у стран за пределами западного блока, сообщил евродепутат и экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани на пленарной сессии Европарламента.

Обратный эффект. Антироссийские санкции возвращаются западному миру бумерангом

По его словам, создается система, которая ограничивает ЕС «практически только отношениями с США». Политик считает, что антироссийские ограничительные меры не согласовывались с жителями стран Евросоюза. Также Мариани заявил, что Евросоюз подвергается «серьезному риску, поддаваясь любым прихотям украинского президента, который уже читает нотации Парижу и Берлину».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России направлен на то, чтобы устроить «пожар мировой революции в экономике». Она также прокомментировал решение о введении поэтапного эмбарго на российскую нефть.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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