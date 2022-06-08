По его словам, создается система, которая ограничивает ЕС «практически только отношениями с США». Политик считает, что антироссийские ограничительные меры не согласовывались с жителями стран Евросоюза. Также Мариани заявил, что Евросоюз подвергается «серьезному риску, поддаваясь любым прихотям украинского президента, который уже читает нотации Парижу и Берлину».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России направлен на то, чтобы устроить «пожар мировой революции в экономике». Она также прокомментировал решение о введении поэтапного эмбарго на российскую нефть.

