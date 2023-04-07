«Рубль-неваляшка»: Кто и зачем уронил российскую валюту

Это норма: не надо бояться скачков курсов валют.



По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, курс зарубежной валюты в России циклично меняется, то повышаясь до 80 рублей за доллар, то опускаясь до 50 рублей. Экономист заверил, что девальвации рубля в России не будет.



А вот девальвация доллара является выходом для США из банковского кризиса, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

Накануне экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей, а делается это для снижения дефицита бюджета.