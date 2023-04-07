«Рубль-неваляшка»: Кто и зачем уронил российскую валюту
Ослабление рубля имеет искусственное происхождение и призвано подтолкнуть Россию к экономическому процветанию.
В ходе торгов на Мосбирже 7 апреля курс доллара впервые с апреля прошлого года превысил 83 рубля, евро торговался выше 91 рубля, а китайский юань взлетел почти до 12 рублей, что также является годовым максимумом. Доллар за неделю суммарно вырос на 3,53 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Это норма: не надо бояться скачков курсов валют.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, курс зарубежной валюты в России циклично меняется, то повышаясь до 80 рублей за доллар, то опускаясь до 50 рублей. Экономист заверил, что девальвации рубля в России не будет.
А вот девальвация доллара является выходом для США из банковского кризиса, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
Накануне экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей, а делается это для снижения дефицита бюджета.
Кто такой этот «дефицит» и что с ним будут делать?
Если рубль продолжит проседать и дальше, то Россию ждет усиление инфляции, отметил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в интервью НСН. Колебание рубля будет неизбежно, если не поставить задачу зафиксировать определенный «коридор», отметил Дубинин.
Однако российские власти не будут пытаться удержать рубль от падения, чтобы компенсировать аномальный рост дефицита бюджета, заявил экономист Денис Ракша.
Ради чего? Во славу экономического процветания!
Ослабление рубля пополняет российский бюджет, что способствует экономическому процветанию, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.
Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал девальвацию рубля искусственной.
«Девальвация рубля, начавшаяся в декабре прошлого года, является искусственной. Устроена она нашими Минфином и Центробанком. Делается через простой механизм – нагнетание паники и стимулирования оттока капитала. Истерия уже достигает крайней степени. Значит скоро она закончится», - отметил Левченко.
Российский рубль сумел несколько отыграл падение к доллару и евро в ходе дневных торгов на Московской бирже. Корректировка с подъёмом произошла после обнародования уточненных данных министерства финансов о потерях федерального бюджета за первые три месяца этого года.
Минфин улучшил показатель дефицита в марте на 180 миллиардов долларов по сравнению с предварительной оценкой. В целом на год планируется дефицит в 2,9 триллиона рублей. Основные потери несёт нефтегазовый сектор. Его доходы из-за санкций за первый квартал сократились на 45% к показателю 2022 года.
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