«Колебание рубля»: Экс-глава Центробанка предупредил о риске усиления инфляции

Накануне, 7 апреля, на утренних торгах курс доллара поднялся выше 82 рублей, евро — выше 90 впервые за год. При этом курс юаня превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года. Сергей Дубинин отметил, что на этом фоне Центробанк не будет принимать мер по изменению ключевой ставки.

«Ставки, прежде всего, зависят от состояния платежного баланса. Некоторое снижение рубля в настоящее время не противоречит тем тенденциям, которые мы уже наблюдали. Это, в принципе, устраивает и бюджет страны. Больших беспокойств это вызывать не будет. Нет никакой необходимости проводить срочное заседание ЦБ. Тем более пытаться воздействовать с помощью изменения ставок. Если такая история будет продолжаться, то есть риск усиления инфляции. Однако инфляция так быстро не реагирует. Рубль стабилизируется, может быть, он будет колебаться просто в более широком диапазоне», - сказал Дубинин.

По словам экс-главы ЦБ, колебание рубля будет неизбежно, если не поставить задачу зафиксировать определенный «коридор». Он отметил, что курс может вернуться к 75-80 рублей за доллар.