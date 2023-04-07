«Колебание рубля»: Экс-глава Центробанка предупредил о риске усиления инфляции
Колебание рубля будет неизбежно, если не поставить задачу зафиксировать определенный «коридор», отметил в эфире НСН Сергей Дубинин.
Если рубль продолжит проседать и дальше, то Россию ждет усиление инфляции, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в интервью НСН. При этом он отметил, что верит в стабилизацию курса.
Накануне, 7 апреля, на утренних торгах курс доллара поднялся выше 82 рублей, евро — выше 90 впервые за год. При этом курс юаня превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года. Сергей Дубинин отметил, что на этом фоне Центробанк не будет принимать мер по изменению ключевой ставки.
«Ставки, прежде всего, зависят от состояния платежного баланса. Некоторое снижение рубля в настоящее время не противоречит тем тенденциям, которые мы уже наблюдали. Это, в принципе, устраивает и бюджет страны. Больших беспокойств это вызывать не будет. Нет никакой необходимости проводить срочное заседание ЦБ. Тем более пытаться воздействовать с помощью изменения ставок. Если такая история будет продолжаться, то есть риск усиления инфляции. Однако инфляция так быстро не реагирует. Рубль стабилизируется, может быть, он будет колебаться просто в более широком диапазоне», - сказал Дубинин.
По словам экс-главы ЦБ, колебание рубля будет неизбежно, если не поставить задачу зафиксировать определенный «коридор». Он отметил, что курс может вернуться к 75-80 рублей за доллар.
«Колебание будет неизбежно, если не ставить задачу зафиксировать определенный коридор и создать номинальный якорь. Такая задача сейчас не стоит, поэтому речь идет о том, чтобы сузить колебания. Возможно, будет на том уровне, который есть, вернется к 75-80 рублей. Сейчас сделано все, включая воздействие на цену на рынке нефти в рамках ОПЕК+, чтобы результаты по платежному балансу были положительными», - резюмировал Дубинин.
Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей. По его словам, это делается для снижения дефицита бюджета. В свою очередь финансовый аналитик Владимир Левченко в разговоре с НСН назвал девальвацию рубля искусственной.
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